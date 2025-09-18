Phát huy năng lực của cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 18/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiểm tra hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Lục Hồn và Hoành Mô.

Tại hai địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo tình hình hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; đồng thời, kiểm tra hoạt động tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 xã; trò chuyện với cán bộ, người dân trên địa bàn để lắng nghe, nắm tình hình về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Sau hơn 2 tháng vận hành, xã Lục Hồn đã từng bước khẳng định sự ổn định về tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 732 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,86%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 624 triệu đồng, đạt 103,66% kế hoạch.

Lục Hồn đã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo và 140 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh; phấn đấu hết năm 2025 không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Tại xã Hoành Mô, từ ngày 1/7/2025 đến nay, công tác lãnh đạo, điều hành triển khai linh hoạt, sát thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, công chức bước đầu thích nghi, phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thu nhập bình quân đầu người đến hết tháng 8/2025 ước đạt 89,7 triệu đồng/người...

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại xã Lục Hồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Ninh, xã Lục Hồn và xã Hoành Mô trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu đã mang lại hiệu quả, thể hiện rõ nét qua kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, xã Lục Hồn và xã Hoành Mô là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh, diện tích rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, hoạt động của chính quyền xã đòi hỏi phải gần dân, sát dân hơn.

Địa phương tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ cần nâng cao năng lực làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ doanh nghiệp, nhân dân tốt hơn. Đồng thời, hai địa phương quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, công chức để đội ngũ này tiếp tục gắn bó, cống hiến.

Các xã phải bắt tay ngay vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Trong đó, tập trung khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế phát triển. Xã Lục Hồn cần phát huy lợi thế về phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; phát triển sản phẩm OCOP là đặc trưng của địa phương. Xã Hoành Mô phát huy lợi thế của Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn trong phát triển các ngành dịch vụ, thương mại biên giới; đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa của địa phương.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong triển khai nhiệm vụ; qua đó đóng góp nhiều hơn vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 xã. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tặng 60 bộ máy vi tính cho các thôn, bản của 2 xã để phục vụ công tác chuyển đổi số./.

Chính quyền 2 cấp: Kết quả bước đầu và những vướng mắc cần tháo gỡ ở Quảng Ninh Sau hơn một tháng triển khai, tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ.