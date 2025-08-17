Chính quyền 2 cấp: Kết quả bước đầu và những vướng mắc cần tháo gỡ ở Quảng Ninh

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền 2 cấp (tỉnh-xã) được áp dụng trên cả nước, đánh dấu bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính.

Chủ trương này nhằm tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, từ đó phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Sau hơn một tháng triển khai, tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ.

Những kết quả tích cực ban đầu

Tại Quảng Ninh, quá trình chuyển đổi diễn ra tương đối ổn định. Các cơ quan chức năng của tỉnh ghi nhận, các hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, các chi nhánh và cấp xã đều thông suốt, không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục cho người dân.

Việc bỏ cấp huyện giúp giảm đáng kể các thủ tục phải chuyển qua, chuyển lại giữa các cấp. Nhiều thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, nay được chuyển về cấp xã giải quyết trực tiếp. Điều này giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Cán bộ cấp xã được tăng cường về thẩm quyền và năng lực, đóng vai trò then chốt trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Anh Lê Xuân Vích, khu Bình Sơn Tây, phường An Sinh (Quảng Ninh), cho biết anh đang làm thủ tục chứng thực hồ sơ để xin vào làm công nhân. Trong quá trình thực hiện các thủ tục, anh Vích được cán bộ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường hỗ trợ các khâu nộp hồ sơ, lấy phiếu hẹn tận tình.

Theo anh Vích, mô hình chính quyền 2 cấp giúp người dân giảm việc đi lại để giải quyết thủ tục, tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn trước.

Công chức phường Mạo Khê, Quảng Ninh, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ chứng thực lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tại phường Mạo Khê, lượng người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính mỗi ngày khá đông. Trong tháng 7, Trung tâm phục vụ Hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết tổng số 1.458 hồ sơ thuộc các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Quynh, (sinh năm 1959) Khu trưởng khu Vĩnh Sơn, phường Mạo Khê, cảm nhận sau hơn 1 tháng thực hiện chính quyền 2 cấp, ông cảm nhận chính quyền gần dân hơn. Trước đây khi lên cấp huyện thực hiện nếu có thủ tục bị lỗi một vài từ cũng phải quay về cấp xã để làm lại rồi mới trở lại huyện để làm tiếp, còn hiện tại người dân chỉ lên cấp xã thực hiện luôn.

Theo ông Quynh, việc chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mọi người dân cần tự trau dồi, nâng cao kỹ năng, trình độ ứng dụng công nghệ để dần chuyển từ thụ động sang chủ động thực hiện các dịch vụ trực tuyến nhanh chóng hơn.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh tiếp nhận 66.427 hồ sơ, trong đó 65,4% được nộp trực tuyến và 34,6% được nộp trực tiếp. Trong đó 48.405 hồ sơ được giải quyết, 18.022 hồ sơ đang được giải quyết.

Có 1.918 thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến, chiếm 93,2% tổng số thủ tục. Đặc biệt, 100% các thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công toàn tỉnh.

Tỉnh đã tiếp nhận 10.078 hồ sơ phi địa giới, đặc biệt là trong các lĩnh vực chứng thực, đất đai và hộ tịch. Bước đầu ghi nhận sự “chuyển mình” lớn từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp giảm được nhiều thời gian, chi phí, bộ máy hành chính vận hành tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

Cùng với những kết quả đạt được, trong thời gian đầu vận hành cũng không tránh khỏi những khó khăn, có những bất cập lộ rõ. Cụ thể như việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thường xuyên xảy ra lỗi ở nhiều thời điểm trong ngày khiến công dân, tổ chức không thể đăng nhập được vào tài khoản của mình do quá tải, hệ thống không gửi thông báo về thiết bị di động, hay không thể hiện mã QR để thực hiện đăng nhập, tốc độ còn chậm.

Chị Nguyễn Vân, tại khu 1 phường Hạ Long chia sẻ, chị thực hiện thủ tục đăng ký thường trú trên tài khoản điện tử VNeID, tuy nhiên trong quá trình nộp chị cũng phải làm lại nhiều lần do hệ thống lỗi báo chưa thành công, điều này khiến công dân mất thời gian và có khi không biết sẽ nộp hồ sơ nhiều lần lên hệ thống.

Bên cạnh những thuận lợi, nhiều người cao tuổi gặp khó khăn khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cần cán bộ hỗ trợ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Mặt khác, hiện nay tính năng chỉnh sửa khi sử dụng tài khoản điện tử chưa có nên công dân sau khi nộp hồ sơ xong phát hiện mình bị sai, sót một vài chi tiết nhỏ cũng không thể tự chỉnh sửa được, mà phải làm lại quy trình nộp hồ sơ thêm một lần nữa.

Ngoài ra, việc tài khoản định danh và Cổng dịch vụ công quốc gia còn một số nội dung chưa đồng bộ làm người dân phải cập nhật thêm, cán bộ cũng không tìm thấy thông tin trên hệ thống để xử lý...

Chị Vân kiến nghị các hệ thống ứng dụng nên được cải tiến, điều chỉnh ưu việt, đồng bộ hơn để thuận lợi cho Nhân dân, cán bộ khi thực hiện giải quyết các thủ tục.

Tại phường An Sinh sau hơn 1 tháng vận hành, Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 900 hồ sơ. Song trong số đó có hơn 80% thủ tục là khai sinh, khai tử, tư pháp.

Theo ông Vũ Xuân Thi, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công phường, khó khăn nhất là giải quyết thủ tục về hộ tịch, tư pháp, liên quan đến công chứng, chứng thực. Vì các doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng yêu cầu người ứng tuyển phải có tờ công chứng dấu đỏ nên lượng người dân đến xin đông.

Trong khi các thủ tục này đều nộp trực tuyến do vậy việc hướng dẫn người dân nộp mất nhiều thời gian, dễ bị ách tắc. Ngoài ra, trụ sở của Trung tâm phục vụ Hành chính công của phường chật hẹp nên khi người dân đến đông quá sẽ không có chỗ ngồi đợi.

Ông Nguyễn Văn Quynh, phường Mạo Khê, đề xuất bỏ 1 số thủ tục chứng thực giấy thay vào đó là sử dụng chứng thực số. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mạo Khê, phụ trách Khối Văn-Xã, ông Vũ Văn Tuấn thường xuyên phải làm thêm giờ để ký hồ sơ chứng thực cho công dân vì lượng hồ sơ nhiều, có thời điểm ông đi họp người dân phải chờ đợi mất thêm thời gian.

Ông Tuấn mong muốn tỉnh sớm có hướng dẫn về việc phân cấp ủy quyền. Vì hiện nay Bộ Tư pháp cũng có hướng dẫn, có thể ủy quyền đến lãnh đạo văn phòng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công hoặc cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực đó ký hồ sơ chứng thực để giảm tải việc tồn đọng hồ sơ.

Theo ông Tuấn, có những thời điểm hệ thống đường truyền bị lỗi, tắc nghẽn nên các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên thông bị gián đoạn. Phường đề nghị tiếp tục được nâng cấp đường truyền phục vụ hiệu quả thông suốt cho nhân dân.

Thực hiện chính quyền số, các thành phần hồ sơ phải nộp trực tuyến, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là những người cao tuổi, thường xuyên phải thực hiện các giao dịch về chính sách gặp khó khăn, do vậy công chức phụ trách sẽ phải hướng dẫn nhiều lần, cộng với việc nghẽn đường truyền ở nhiều địa phương trong tỉnh đã tăng áp lực về thời gian giải quyết hồ sơ.

Nhiều địa phương, nhân dân mong muốn sẽ giảm bớt những thủ tục chứng thực giấy khi đã được số hóa, liên thông trên nền tảng số. Hoặc đề xuất ký bằng chữ ký số sẽ giảm ách tắc, ngoài ra các đơn vị tuyển dụng lao động không nên yêu cầu người ứng tuyển phải chứng thực bằng dấu đỏ.

Ngoài những vướng mắc trên, hiện nay nhiều trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công, nhiều đơn vị cấp xã không nằm trong trụ sở Ủy ban Nhân dân nên việc lấy chữ ký sẽ mất thêm thời gian đi lại.

Cùng với đó, đối với thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực đất đai (mã TTHC 1.013949) hiện nay chưa rõ ràng, theo Luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai thì đang quy định thẩm quyền phê duyệt là Văn phòng đăng ký đất đai, tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang công bố quy trình giải quyết và nội dung chi tiết là thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu, do vậy vướng mắc trong thẩm quyền giải quyết đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được tiếp nhận của người dân nộp vào hệ thống.

Để chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả, ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Cái Chiên đề xuất cơ chế ưu tiên về biên chế chuyên môn công nghệ thông tin, tài chính, địa chính-xây dựng.

Đồng thời, ông Hoàng Văn Hải đề nghị tỉnh mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý hành chính, kỹ năng số, điều hành mô hình chính quyền 2 cấp cho cán bộ xã; đầu tư, hỗ trợ nâng cấp hệ thống Internet tốc độ cao; trang bị đồng bộ máy móc, thiết bị đồng bộ cho Trung tâm phục vụ Hành chính công để khắc phục lỗi đường truyền.

Đây cũng là đề xuất của nhiều địa phương cấp xã của tỉnh Quảng Ninh./.

