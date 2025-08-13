Bộ máy thông suốt, thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ghi nhận sau hơn 1 tháng vận hành, đã có những chuyển biến tích cực từ tư duy đến hành động. Bộ máy chính quyền dần kiện toàn, vận hành thông suốt, ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước thích ứng mô hình mới, thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp; các thủ tục hành chính được cắt giảm, đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và hướng tới “phi địa giới” tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài viết nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, các mô hình hay cũng như khó khăn, giải pháp và định hướng ổn định, thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới.

Ngay từ khi chính quyền mới đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền của 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay ngay vào công việc, hành động quyết liệt, thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng cùng lúc, vừa đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, ổn định, không gián đoạn quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, vừa kiện toàn bộ máy, bố trí sắp xếp nhân sự đảm nhận các vị trí “đúng người, đúng việc."

Từ “1 kèm 1"...

Theo ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phước Thắng (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), từ những ngày đầu khi người dân đến làm thủ tục hành chính luôn có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng tình nguyện viên. Cứ một người dân bước vào là có ngay một tình nguyện viên tới hướng dẫn và trợ giúp.

Vừa bước vào cửa, anh Trần Thành Tín (ở phường Rạch Dừa) đã được tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn lấy số thứ tự và làm thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Anh Trần Thành Tín kể khi vừa bước vào còn đang bỡ ngỡ, chưa biết bắt đầu từ đâu thì anh được một bạn tình nguyện đến hỗ trợ, hướng dẫn tỉ mỉ.

“Không chỉ tình nguyện viên nhiệt tình, chu đáo, thái độ phục vụ thân thiện, cầu thị của đội ngũ công chức tại đây khiến tôi có cái nhìn rất thiện cảm về cơ quan hành chính. Sau hợp nhất, đây là những thay đổi tích cực khiến người dân, trong đó có tôi rất hài lòng," anh Trần Thành Tín phấn khởi chia sẻ.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương, công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phước Thắng, hơn một tháng qua, người dân khi đến làm thủ tục tại Trung tâm đều có sự hướng dẫn, trợ giúp của đội ngũ tình nguyện viên, nhờ đó giảm tải cho đội ngũ công chức trong xử lý, giải quyết lượng lớn hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

“Người dân, những người trẻ tuổi đều đã tiếp cận công nghệ nhưng những người lớn tuổi, nhiều người chưa thạo công nghệ, thậm chí chưa biết sử dụng điện thoại thông minh luôn cần sự hỗ trợ. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ đội ngũ công chức nhiều đầu việc, từ hướng dẫn quét mã QR lấy số thứ tự đến khai hồ sơ, thủ tục hoặc hướng dẫn người dân thao tác nộp hồ sơ trực tuyến…," bà Nguyễn Thị Hương cho biết.

Nhờ mô hình “1 kèm 1," cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, hơn một tháng vận hành, phường Phước Thắng chưa ghi nhận phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ cũng như phàn nàn hồ sơ trễ hạn. Kết quả theo dõi đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong giải quyết thủ tục hành chính tại phường Phước Thắng đạt 94%. Riêng tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 17,9/18 điểm (tương đương 99%).

Theo ông Đỗ Đức Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phước Thắng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kết hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công mang lại hiệu quả tích cực.

Trung tâm đóng vai trò đầu mối duy nhất để tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính, bên cạnh đó, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp tinh gọn bộ máy, giảm bớt khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như tăng sự hài lòng của người dân, ông Đỗ Đức Khanh nhận định.

Mô hình “1 kèm 1” không chỉ được triển khai ở phường Phước Thắng mà còn ghi nhận ở nhiều địa phương khác như, xã Long Hải, phường Bình Tiên, phường An Khánh…

Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh cùng lúc triển khai 6 mô hình vì dân phục vụ: “chứng thực chữ ký tại nhà hoặc bệnh viện cho người dân," “thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại nhà," “cấp giấy chứng tử, giấy báo tử tại nhà," “xác nhận vị trí nhà đất trên tờ khai thuế phi nông nghiệp," “làm việc buổi sáng thứ Bảy và làm việc không nghỉ trưa với phương châm hết việc-không hết giờ” và “nâng cao ứng dụng công nghệ số."

Riêng hai mô hình “Chứng thực chữ ký tại nhà hoặc bệnh viện” và “Cấp giấy chứng tử, giấy báo tử tại nhà” được đánh giá rất nhân văn, thể hiện tinh thần “phục vụ” của cán bộ, công chức.

Người dân quét mã QR để tra cứu thủ tục và quy trình hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp-hộ tịch. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, cho biết từ lúc đi vào hoạt động đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công đều được giải quyết đúng hạn, người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Với mô hình “Làm việc buổi sáng thứ Bảy và làm việc không nghỉ trưa với phương châm hết việc-không hết giờ," Trung tâm giải quyết hàng ngàn hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những người không có điều kiện đi nộp hồ sơ trong giờ hành chính. Các mô hình đều trên tinh thần vì dân phục vụ. Đội ngũ cán bộ công chức luôn trong tâm thế sẵn sàng, không ngại khó, không ngại khổ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” hỗ trợ người dân mọi lúc, mọi nơi, ông Nguyễn Xuân Quỳnh cho biết.

Đến bộ máy “vào guồng”

Là phường đông dân nhất Thành phố Hồ Chí Minh với 227.817 người, Dĩ An bước vào giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 với khối lượng công việc rất lớn. Chỉ sau hơn một tháng, bộ máy nhanh chóng “vào guồng," mỗi ngày tiếp nhận và xử lý hàng trăm hồ sơ, phục vụ từ 300-400 lượt người dân.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường hiện có một giám đốc (do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường kiêm nhiệm), một phó giám đốc chuyên trách, 15 công chức, viên chức, 2 cán bộ không chuyên trách và 2 hợp đồng lao động.

Từ ngày 1/8, Tổ “phi địa giới” gồm 5 nhân sự chính thức hoạt động, góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ người dân.

Theo ông Ngô Gia Đại, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, các lĩnh vực thủ tục hành chính phát sinh nhiều nhất gồm chứng thực, hộ tịch, đất đai, đăng ký hộ kinh doanh và bảo trợ xã hội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trung bình chỉ khoảng 5 phút với các trường hợp nộp trực tuyến và 15 phút nếu cần hướng dẫn thực hiện. Từ ngày 1/7 đến nay, tổng cộng 6.312 hồ sơ được giải quyết, tất cả đều đúng hạn.

Để giảm tải áp lực cho cán bộ, phường triển khai nhiều giải pháp: nâng cấp đường truyền và trang thiết bị; bố trí đoàn viên, thanh niên, cán bộ không chuyên trách hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; niêm yết sẵn mẫu tờ khai; giải quyết ngay trong ngày các thủ tục sao y, chứng thực chữ ký và đẩy mạnh trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ông Ngô Gia Đại cho biết hồ sơ được xử lý nhanh, nhiều thủ tục nhận trong ngày, giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đặc thù là phường đông dân, khối lượng công việc tăng gấp 3-4 lần so với trước, đội ngũ công chức phải nỗ lực hơn rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Hoàng Như, chuyên viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, chia sẻ riêng lĩnh vực tư pháp-hộ tịch, mỗi ngày phát sinh hơn 150 trường hợp, yêu cầu giải quyết ngay trong ngày, tạo áp lực không nhỏ cho cán bộ. Phần mềm một cửa hiện còn lỗi, cần được nâng cấp để xử lý nhanh hơn.

Theo bà Hoàng Thị Anh, người dân phường Dĩ An, việc thay đổi địa giới hành chính không ảnh hưởng nhiều đến việc giải quyết thủ tục, ngược lại, bà thấy thủ tục nhanh gọn và ổn định hơn trước.

Tại xã Phú Giáo, xã rộng nhất Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 192,83km2, sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã cơ bản kiện toàn, vận hành thông suốt, ổn định.

Từ ngày 1/7 đến 30/7, xã tiếp nhận hơn 4.500 hồ sơ các loại, trong đó có 3.947 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, 539 hồ sơ đang trong hạn.

Cán bộ, chuyên viên từ thành phố được "biệt phái" xuống xã để tiếp nhận hồ sơ "phi địa giới" hành chính. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Giáo, cho biết sau 16 ngày vận hành thử nghiệm và hơn một tháng vận hành chính thức, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chứng minh hiệu quả rõ rệt.

“Trước đây, khi còn mô hình 3 cấp, người dân phải đi từ xã lên huyện rồi lên tỉnh để hoàn tất thủ tục. Nay, chỉ cần đến xã, phần còn lại xã đảm nhiệm luôn nhiệm vụ của cấp huyện. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và tạo thuận lợi tối đa cho người dân," ông Vũ Hải Lý nói.

Theo ông Vũ Hải Lý, trong giai đoạn đầu triển khai, dù một số cán bộ còn lúng túng, hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận chưa cao nhưng tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ đều có chuyển biến tích cực.

Điều ông tâm đắc nhất là mô hình giúp chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn, trực diện hơn. Việc gì cấp xã giải quyết được thì xử lý ngay, không để người dân đi lại nhiều lần. Việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công của xã không chỉ tạo thuận lợi mà còn thay đổi tư duy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 58 tuổi, ngụ ấp Phước Lập, cho biết nhà bà cách trung tâm xã gần 20km, trước đây, muốn làm giấy tờ, bà phải lên huyện, đi về mất cả ngày, nay xuống xã làm là xong, nhanh hơn nhiều. Nếu có thêm điểm tiếp nhận lưu động ở các ấp xa sẽ thuận tiện hơn cho bà con.

Với tinh thần “làm hết việc, không chỉ hết giờ," Ủy ban Nhân dân xã Phú Giáo đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2025 vừa giải quyết tốt thủ tục hành chính vừa đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao đồng bộ trên toàn địa bàn, triển khai các dự án đầu tư công, xúc tiến gặp gỡ doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số tới từng ấp, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố./.

Bài 2: Bước chuyển mạnh mẽ từ hành chính công vụ sang phục vụ