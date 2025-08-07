Bí quyết vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt ở Hải Phòng

Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp nhờ việc gần dân, hiểu dân thông qua các việc làm thiết thực, tinh tế.

Vợ chồng anh Phạm Văn Xứng và chị Nguyễn Thị Lương, người dân phường Thiên Hương vừa hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho con gái. Cùng với việc giải quyết thủ tục nhanh chóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiên Hương còn gửi thư chúc mừng gia đình đón chào thành viên mới.

Theo đại diện gia đình, “món quà” này là lời chúc may mắn, tốt đẹp dành cho con gái anh chị, mang lại cảm xúc rất đỗi tự hào khi là công dân của phường.

Lãnh đạo, chuyên viên của Ủy ban Nhân dân phường Thiên Hương cũng dành sự quan tâm, thăm hỏi cho tất cả công dân đến thực hiện thủ tục hành chính công tại phường. Những lời ân tình đó có thể được thể hiện bằng những văn bản trang trọng hay chỉ giản dị là những lời nói vui mừng, cử chỉ đón chào chân thành.

Đối với người nước ngoài, họ cần nhất là tiết kiệm thời gian. Do đó, cán bộ, chuyên viên của phường luôn ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh nhất sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Bà Vũ Thị Nhung, người đến làm thủ tục thừa kế thửa đất từ cha mẹ, cho biết bà được hướng dẫn rất kỹ các loại hồ sơ, giấy tờ cần mang theo như sổ đỏ, xác nhận từ chối tài sản của một số thành viên trong gia đình cũng như nhận hướng dẫn cách điền thông tin vào biểu mẫu, cách nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là lần đầu bà làm thủ tục này, có nhiều nội dung bà chưa rõ, song chuyên viên địa chính rất kiên nhẫn hướng dẫn từng bước.

Ông Tạ Hữu Mạnh, chuyên viên phường Thiên Hương đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho nhân dân. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ông Tạ Hữu Mạnh, chuyên viên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn phường Thiên Hương, cho biết đây là lĩnh vực chuyên ngành song phần lớn người đến làm thủ tục đều thực hiện lần đầu, do đó, chuyên viên luôn phải hướng dẫn kỹ càng, tỉ mỉ, đặc biệt là quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo ông Nguyễn Văn Năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiên Hương, phường có diện tích trên 21km2 với quy mô dân số là 45.140 người. Trên địa bàn phường có Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và một số doanh nghiệp lớn.

Trong tháng Bảy, phường đã tiếp nhận trên 2.400 hồ sơ, trong đó có hơn 400 hồ sơ thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, còn lại phần lớn là hồ sơ chứng thực.

Thực tế, công dân có nhiều lựa chọn để chứng thực hồ sơ, giấy tờ như đến các phòng công chứng, đến địa phương khác, song tập thể lãnh đạo phường cùng các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn xác định, phục vụ tốt nhất người dân làm tất cả các loại dịch vụ công vì đây chính là “cầu nối” để chính quyền và nhân dân hiểu nhau, tin cậy lẫn nhau.

Với tâm thế đó, trong 1 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thiên Hương đã triển khai thông suốt mọi nhiệm vụ, chưa có hồ sơ nào bị quá hạn. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, sự tận tâm, nhiệt huyết của những người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Thiên Hương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, tiến tới xây dựng chính quyền bền vững.

Người dân đến làm thủ tục hành chính công tại phường Thiên Hương. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Lãnh đạo phường tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa cơ sở dữ liệu của phường và liên thông tới thành phố và Trung ương, tăng tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với Thiên Hương, một số địa phương khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đã có những cách làm sáng tạo trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Có thể kể đến như mô hình xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội Zalo về Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường An Phong với chuyên mục “Hỏi đáp, tư vấn online các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phong, thành phố Hải Phòng"; bố trí công chức và đoàn viên trực, đứng hướng dẫn, điều phối từ cửa ra vào để đón tiếp và hướng dẫn nhân dân tại phường Lê Chân, xã Chí Minh, xã Hồng Châu, xã Tứ Kỳ...

Theo ông Hoàng Văn Thực, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ nay đến cuối năm 2025, Hải Phòng phấn đấu triển khai chính quyền địa phương hai cấp đạt các mục tiêu như đạt tỷ lệ tối thiểu 60% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; 100% hồ sơ được xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc của bộ, ngành; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch và một số chỉ tiêu khác.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn thành phố phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và giám sát của người dân, doanh nghiệp./.

Bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt.