Quảng Ninh: Nỗ lực khắc phục hạn chế, tồn tại về cải cách hành chính

Theo kết quả đánh giá các Chỉ số năm 2024 do các Bộ, ngành Trung ương đánh giá Chỉ số PAR INDEX năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh đạt 91,49 điểm, giảm 0,69 điểm so với năm 2023; Chỉ số SIPAS đạt 90,12% giảm 0,49% so với năm 2023, cả 2 Chỉ số đều đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc; Chỉ số PAPI đứng vị trí thứ 1/63 tỉnh, thành phố với 47,82 điểm.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai, đánh giá các chỉ số nội dung, chỉ số thành phần của các chỉ số vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, đối với Chỉ số cải cách hành chính, việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đôi khi chưa kịp thời; các tiêu chí thành phần thông qua khảo sát, điều tra xã hội học đối với 4 nhóm lãnh đạo, quản lý chưa đạt kết quả cao; việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước mới đạt 0,83/1 điểm; thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đạt 0,77/1 điểm; phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu đạt 2,87/3,5 điểm; phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức đạt 2,57/7 điểm.

Còn ở Chỉ số SIPAS: Tỷ lệ đánh giá bình thường và không hài lòng của người dân, tổ chức vẫn ở mức cao với 9,88%; còn 1,94% người dân đánh giá có nhiều công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 2,18% người dân trả lời phải đưa tiền ngoài quy định.

Đối với Chỉ số PAPI, điểm đánh giá một số chỉ số nội dung còn thấp như Quản trị điện tử đạt 3,94/10 điểm, Quản trị môi trường đạt 4,03/10 điểm; Công khai minh bạch đạt 5,83/10 điểm; Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,87/10 điểm...

Để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, Quảng Ninh quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người dân và hiệu quả quản trị, hành chính công của tỉnh thông qua các chỉ số về cải cách hành chính.

Người dân được hướng dẫn thực hiện giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Hạ Long (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh phấn đấu năm 2025, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương (cấp tỉnh, cấp xã sau ngày 1/7/2025), đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả cải thiện các chỉ số được giao phụ trách.

Còn chưa đầy nửa năm nữa là kết thúc năm 2025 nhưng Quảng Ninh có nhiều thuận lợi để hoàn thành mục tiêu này. Bởi lẽ, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một bước đi đúng hướng trong tiến trình cải cách hành chính, phù hợp yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện mô hình, cả hệ thống chính trị của tỉnh cũng đã thể hiện quyết tâm và nỗ lực trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trong đó, ngay từ 0h00 ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Ninh chính thức đưa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới vào hoạt động và sử dụng duy nhất Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Các Trung tâm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo an toàn, không bị tắc nghẽn, ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện thu 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...

Đến nay, sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, tổ chức hành chính của 54 xã, phường, đặc khu triển khai công việc, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, thông suốt.

100% xã, phường, đặc khu đã thực hiện thông báo mẫu dấu, chức danh, chữ ký, trụ sở và địa điểm làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện nền nếp, đúng quy định, bố trí cán bộ, công chức trực tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân.

Các xã, phường, đặc khu đã lựa chọn trụ sở thuận tiện giao thông, gần dân để thực hiện tốt công vụ; đa số các phường, xã trung tâm sử dụng trụ sở làm việc của các huyện, thị xã, thành phố cũ nên cơ bản đáp ứng được yêu cầu, không phát sinh vướng mắc; các phường, xã còn lại tận dụng tối đa trụ sở hiện có, thực hiện hoán đổi với các đơn vị trên địa bàn để bố trí trụ sở làm việc cho bộ máy chính quyền mới; cân đối nguồn lực cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, tập trung cho các khu vực thường xuyên thực hiện tiếp và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cũng tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cấp tỉnh và cấp xã.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước giữa tỉnh và cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương.

Song song với đó, tỉnh cũng phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu... Đồng thời, tạo cơ chế, diễn đàn thực chất để người dân tham gia góp ý xây dựng chính sách, giám sát hoạt động của chính quyền cấp xã.

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh bảo đảm thân thiện, dễ sử dụng. Tăng cường khả năng tiếp cận và kỹ năng sử dụng internet, dịch vụ công trực tuyến cho người dân; nâng cao hiệu quả phúc đáp kiến nghị của người dân qua kênh trực tuyến.

Quảng Ninh đề xuất giảm khoảng 50% đầu mối đơn vị y tế, cơ sở giáo dục cấp xã Việc giảm đầu mối các đơn vị giáo dục, y tế ở các xã, phường, đặc khu trên địa bàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác quản lý nhà nước.