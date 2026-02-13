Nhà ngục Kon Tum - Di tích Quốc gia Đặc biệt

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum (Quảng Ngãi) - nơi lưu lại dấu ấn của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp đã được công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 11/02/2026 xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt (đợt 19) đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là nơi lưu lại dấu ấn của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, nơi đây đã từng giam giữ những tù binh chính trị bị thực dân Pháp áp giải từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế về.

Dù bị giam giữ, tra tấn nhưng những chiến sỹ vẫn kiên cường đấu tranh bằng nhiều hình thức và không ít người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nơi đây trở thành biểu tượng cho ý chí và sức mạnh dân tộc, là nơi để thế hệ hôm nay và mai sau nhớ về truyền thống cha ông và là cái nôi cách mạng của người Tây Nguyên./.