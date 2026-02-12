Văn hóa

Quần thể di tích Thổ Hà và Nhà ngục Kon Tum được công nhận Di tích Quốc gia Đặc biệt

Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà (tỉnh Bắc Ninh) và Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum ( tỉnh Quảng Ngãi) được công nhận Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 11/02/2026 xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt (đợt 19) đối với 2 di tích.

Cụ thể, 2 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt đợt này gồm:

1- Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.

2- Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ xếp hạng.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, Hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng.

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà tọa lạc tại trung tâm làng Thổ Hà - ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Căn cứ tư liệu Hán Nôm, đặc biệt là 30 bia đá cổ có niên đại từ thế kỷ XVII đến XIX cho thấy các di tích hình thành từ rất sớm, được trùng tu, tôn tạo vào các giai đoạn sau này.

Các công trình thuộc quần thể di tích hiện vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc nghệ thuật truyền thống độc đáo cùng các tài liệu, hiện vật quý giá.

Tại đây lưu giữ gần 100 pho tượng Phật cổ, hệ thống ngai thờ, kiệu thờ, bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà, hệ thống bia đá, hoành phi, câu đối cùng các bát hương, lư hương bằng gốm - sản phẩm đặc sắc của làng gốm Thổ Hà.

Lễ hội truyền thống Thổ Hà diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng Giêng hằng năm, góp phần bảo lưu các sinh hoạt văn hóa dân gian, gắn kết cộng đồng và tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch văn hóa.

Trước đó, quần thể đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; lễ hội Thổ Hà được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Còn Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là nơi lưu lại dấu ấn của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, nơi đây đã từng giam giữ những tù binh chính trị bị thực dân Pháp áp giải từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế về.

Dù bị giam giữ, tra tấn nhưng những chiến sỹ vẫn kiên cường đấu tranh bằng nhiều hình thức và không ít người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đỉnh điểm là Cuộc đấu tranh lưu huyết ngày 12/12/1931, khi các chiến sỹ đồng loạt phản đối chế độ lao dịch hà khắc và sự cai trị của thực dân. Sự kiện gây tiếng vang lớn, buộc chính quyền thực dân phải điều chỉnh chính sách; đến năm 1934, Nhà ngục Kon Tum bị bãi bỏ.

Ngày nay, Nhà ngục Kon Tum là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá về một giai đoạn đấu tranh kiên cường của dân tộc.

Việc xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật về lịch sử, kiến trúc và văn hóa của hai di tích tiêu biểu này./.

(Vietnam+)
#Quần thể di tích Thổ Hà #Nhà ngục Kon Tum #Di tích Quốc gia Đặc biệt TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Di sản-Di tích-Bảo vật Quốc gia

Tin liên quan

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tin cùng chuyên mục

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi.

Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mùa Xuân bừng sắc trên các bản Mông Phú Thọ ​

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên nắp lư hay chân đèn phải được làm kỹ bằng tay để đảm bảo độ sáng đều. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới

Nghề chùi bóng lư đồng là nét đặc trưng rất riêng của vùng đất Tây Đô, đây là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập và là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.