Đại sứ các nước G4 giao lưu bóng đá, thể hiện tinh thần gắn kết của Tết Việt

Đến hẹn lại lên, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các Đại sứ Nhóm G4 tại Việt Nam (New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ) lại cùng nhau thực hiện một video clip để gửi đến người dân Việt Nam những lời chúc năm mới.

Năm nay, Đại sứ New Zealand Caroline Beresford, Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken, Đại sứ Canada Jim Nickel và Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass cùng tham gia một trận bóng đá giao hữu với các em học sinh trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang và trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội.

Đón Tết trên sân bóng cũng thể hiện tinh thần của Năm mới Bính Ngọ - con giáp tượng trưng cho năng lượng, sức sống, và tinh thần năng động - những phẩm chất rất phù hợp với cả giáo dục và thể thao.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện video này, Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken nói: “Môn thể thao vua thể hiện tinh thần của Tết Việt: Gắn kết, niềm vui và hy vọng. Bóng đá kết nối mọi người không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay khả năng.”

Các Đại sứ giao lưu bóng đá cùng các em học sinh. (Ảnh: Đại sứ quán các nước G4)

Trên sân cỏ, trẻ em không chỉ học cách chơi bóng mà còn học cách lắng nghe và lên tiếng. Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken cho rằng trẻ em có thể học cách phát biểu, học cách lắng nghe người khác và cùng nhau đưa ra quyết định, dù là trong vai trò đồng đội, đội trưởng hay một người bạn.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của bóng đá trong việc xây dựng sự tự tin. “Bóng đá xây dựng sự tự tin. Nó cho trẻ một không gian an toàn để thể hiện ý tưởng, nhận trách nhiệm và được lắng nghe,” bà nói.

Theo các Đại sứ, sân bóng không chỉ là nơi thi đấu mà còn là không gian an toàn để trẻ em trưởng thành. Đại sứ New Zealand Caroline Beresford chia sẻ: “Với các em nhỏ, bóng đá là một nơi an toàn để lớn lên, học tinh thần đồng đội và xây dựng tình bạn.”

Các nhà ngoại giao cho rằng thể thao giúp trẻ hình thành những kỹ năng xã hội quan trọng. Đại sứ Canada Jim Nickel nhấn mạnh: “Những giá trị và kỹ năng mà trẻ học được hôm nay sẽ góp phần tạo nên những công dân có trách nhiệm và gắn kết trong tương lai.”

Trải nghiệm phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán các nước G4)

Nhóm G4 cũng gợi nhắc tinh thần của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, trong đó mọi trẻ em đều có quyền tham gia và được đối xử bình đẳng. Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass khẳng định mỗi đứa trẻ đều có quyền tham gia và tiếng nói của các em cần được tôn trọng, trên sân bóng và trong cuộc sống.

Các đại sứ cũng nhấn mạnh thông điệp không phân biệt đối xử trong thể thao. Theo Đại sứ New Zealand Caroline Beresford, các em trai và các em gái từ nhiều cộng đồng khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, cùng bước ra sân. Mỗi tiếng nói đều quan trọng.

Nhân dịp này, các Đại sứ cùng học sinh Trung học cơ sở-Trung học phổ thông xã Minh Ngọc cũng tới thăm trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội để chia sẻ thông điệp về sự gắn kết, bình đẳng, niềm vui và hy vọng.

Họ cùng trải nghiệm chương trình “Tết Việt-Tết Phố” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội để hiểu hơn về phong tục đón Tết truyền thống của người Việt.

Kết thúc chương trình, các Đại sứ nhóm bốn nước gửi lời chúc năm mới tới người dân Việt Nam./.

