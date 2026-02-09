Big Bang chính thức tái xuất sau nhiều năm

Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ Big Bang cuối cùng cũng đón nhận tin vui: nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc sẽ chính thức trở lại trong năm nay.

Thông tin được G-Dragon xác nhận trực tiếp, đánh dấu màn tái xuất đúng vào cột mốc 20 năm kể từ ngày Big Bang ra mắt.

Theo thông báo từ Galaxy Corp., trưởng nhóm kiêm biểu tượng K-pop toàn cầu G-Dragon đã công bố kế hoạch này trong buổi gặp gỡ người hâm mộ cuối tuần qua tại KSPO Dome ở thủ đô Seoul.

Trước hàng nghìn người hâm mộ, nam nghệ sỹ khẳng định: “Năm nay, Big Bang sẽ trở lại nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Với tư cách vừa là thành viên, vừa là một người hâm mộ của nhóm, tôi thực sự mong chờ thời khắc này, và các thành viên khác cũng vậy.”

Big Bang ra mắt năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop, với loạt hit định hình cả một thế hệ như “Haru Haru,” “Fantastic Baby,” “Bang Bang Bang”… Việc nhóm trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn được xem là cột mốc biểu tượng của một kỷ nguyên K-pop.

Trong khi chờ đợi màn tái hợp của Big Bang, G-Dragon vẫn tiếp tục các hoạt động cá nhân.

Nam nghệ sỹ dự kiến sẽ biểu diễn tại Krazy Super Concert diễn ra ngày 17/2 tại Dubai Media City Amphitheatre (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất-UAE)./.

