Thương hiệu “Final Destination” tái xuất ngoạn mục

Bộ phim kinh dị siêu nhiên “Final Destination: Bloodlines” đã chính thức chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua, mang về 51 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, theo số liệu từ Comscore.

Với thành tích ấn tượng này, phần thứ 6 của thương hiệu “Final Destination” không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục sau 14 năm kể từ “Final Destination 5” (phát hành năm 2011), mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của một trong những loạt phim kinh dị đình đám nhất mọi thời đại.

Sự trở lại đầy ấn tượng này không chỉ làm nức lòng người hâm mộ dòng phim kinh dị mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của một thương hiệu đã 25 năm tuổi.

Không chỉ tạo nên cơn sốt thực sự tại 3.523 rạp chiếu ở Bắc Mỹ tuần qua, “Final Destination: Bloodlines” còn thu về thêm 51 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 102 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu.

So với “Final Destination 5” từng mở màn với chỉ 18 triệu USD, con số này là minh chứng cho sự bùng nổ của thương hiệu sau hơn một thập kỷ vắng bóng.

"Final Destination: Bloodlines" tiếp tục khai thác nỗi sợ hãi nguyên thủy về cái chết, xoay quanh câu chuyện của Kaitlyn Santa Juana - một nữ sinh viên đại học bất ngờ thừa hưởng khả năng nhìn thấy trước tai ương từ người bà quá cố.

Bi kịch ập đến khi cô phát hiện ra bà mình từng cố gắng trốn tránh lưỡi hái tử thần, và giờ đây, cả gia đình cô phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.

Bộ phim được "nhào nặn" dưới bàn tay của hai đạo diễn Zach Lipovsky và Adam Stein, mang đến một không khí căng thẳng, rùng rợn đặc trưng của thương hiệu “Final Destination.”

Sự kết hợp giữa những màn "tai nạn" được dàn dựng công phu, đầy bất ngờ và yếu tố siêu nhiên đã tạo nên một "món ăn" tinh thần không thể bỏ qua cho những khán giả mê phim kinh dị.

Thành công của "Final Destination: Bloodlines" không chỉ đến từ kịch bản hấp dẫn mà còn nhờ vào chiến lược quảng bá thông minh.

Hình ảnh những khúc gỗ chất đầy trên xe tải, gợi nhớ đến một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất của loạt phim, đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khơi gợi sự tò mò và háo hức của khán giả.

Bên cạnh đó, bộ phim còn nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình, đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 93% trên trang Rotten Tomatoes và điểm B+ từ khán giả trên CinemaScore.

Chiến thắng của "Final Destination: Bloodlines" không chỉ là một cú hích lớn cho Warner Bros. sau những thất bại thương mại gần đây như "Mickey 17," "The Alto Knights" và "Joker: Folie a Deux," mà còn tiếp tục chuỗi thành công ấn tượng của hãng với hai tác phẩm khác đang "làm mưa làm gió" phòng vé là "Sinners” và "A Minecraft Movie."

Cả ba bộ phim này đều góp mặt trong top 5 bảng xếp hạng tuần này, cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của Warner Bros. trên thị trường điện ảnh.

Trong khi đó, bộ phim siêu anh hùng "Thunderbolts" của Disney, với sự tham gia của Florence Pugh và Sebastian Stan, dù đã lùi xuống vị trí thứ hai với doanh thu 16,5 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu, nhưng vẫn chứng tỏ sức hút ổn định khi tổng doanh thu toàn cầu đã vượt qua con số ấn tượng 325 triệu USD.

"Sinners” - bộ phim kinh dị với sự góp mặt của Michael B. Jordan trong vai chính, tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba với 15,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 316,8 triệu USD.

"A Minecraft Movie" - một tác phẩm khác của Warner Bros. với sự góp mặt của Jack Black và Jason Momoa, đứng ở vị trí thứ tư với 5,9 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số khổng lồ 928,6 triệu USD sau 7 tuần ra mắt.

Vị trí thứ 5 thuộc về "The Accountant 2" của Amazon MGM Studios, thu về gần 5 triệu USD.

Top 10 phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua:

1. Final Destination: Bloodlines - 51 triệu USD

2. Thunderbolts - 16,5 triệu USD

3. Sinners - 15,4 triệu USD

4. A Minecraft Movie - 5,9 triệu USD

5. The Accountant 2 - 5 triệu USD

6. Hurry Up Tomorrow - 3,3 triệu USD

7. Friendship - 1,4 triệu USD

8. Clown in a Cornfield - 1,3 triệu USD

9. Kiki's Delivery Service - 1,1 triệu USD

10. Until Dawn - 800.000 USD./.