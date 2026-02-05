Vì sao phim bị chiếu lậu vẫn đạt top 1 doanh thu tại rạp Việt Nam?

“Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” - phim hoạt hình Trung Quốc lấy cảm hứng từ “Tây Du Ký” bất ngờ gây sốt tại phòng vé Việt, dù đã bị chiếu lậu trên internet trước đó một thời gian.

Ra mắt từ 23/1, phim thu hơn 26 tỷ đồng sau 2 tuần ra rạp theo thống kê của Box Office Vietnam. Số suất chiếu trung bình mỗi ngày tăng từ khoảng 1.000 suất lên 1.300 suất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây cũng là thời điểm rạp "bình yên trước cơn bão" phim Tết Nguyên Đán.

Phim do Lotte phát hành tại Việt Nam, bước đầu gây chú ý khi fanpage của nhà phát hành phải lên tiếng "đề nghị" một trang phim trực tuyến ngừng chiếu lậu để phim có thể bán vé.

Tình huống lạ lùng, dở khóc dở cười khiến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ chú ý và chia sẻ rộng rãi. Tuy vậy những người đã xem đều nhận xét “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” đáng mua vé, ra rạp, từ đó tạo hiệu ứng truyền miệng, số người ra rạp tăng dần.

Về nội dung, “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” hay "Nobody" (tựa Anh) kể về hành trình chu du của bốn tiểu yêu vô danh. Lỡ đắc tội với cấp trên, chúng phải bỏ chạy để thoát thân, sau đó giả làm thầy trò Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh để tránh sự truy lùng của đám tay chân.

"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" là hành trình 4 "nhân vật phụ" được đặt vào vị trí trung tâm. (Ảnh từ phim)

Nhờ thế 4 tiểu yêu sống sót để đi tới nhiều nơi. Khi vừa nhen nhóm ý tưởng thực sự đi thỉnh kinh và tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống, chúng được giao phó một sứ mệnh quan trọng. Từ những kẻ lo giữ mạng mình, lũ yêu quái quyết liều sống chết để bảo vệ những sống những đứa trẻ vô tội.

Nếu so với chuyến Tây du của 4 thầy trò Đường Tăng, hành trình của 4 tiểu yêu không có hào quang lấp lánh của nhân vật chính. Hành trình của chúng có phần tầm thường và nhí nhố hơn, nhưng thực chất không hề kém phần quan trọng.

Nhà phê bình điện ảnh người Trung Quốc Liu Nandou cho rằng việc quá phụ thuộc vào các thần thoại truyền thống có thể phản tác dụng, nhưng điểm đột phá của phim nằm ở việc “rời xa góc nhìn của nhân vật chính, cho phép khán giả nhìn thấy chính mình trong những ‘nhân vật nền.’”

Kết phim khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Nhiều khán giả thấy ở 4 nhân vật sự bất lực, thấp cổ bé họng và chống chếnh khi trưởng thành, sự vất vả, chật vật trên con đường mưu sinh.

“Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” (2026) là bản điện ảnh của tập 1 series “Trung Quốc Kỳ đàm.” Loạt phim ra mắt từ 2023, được chú ý với phong cách hoạt hình sống động và đẹp mắt, xoay quanh các truyền thuyết nổi tiếng của văn hóa Trung Hoa.

Phim là một minh chứng cho tính phổ quát toàn cầu hoàn toàn có thể đến từ những sáng tác mang đậm chất bản địa. Chia sẻ với Global Times, đạo diễn kiêm biên kịch Vu Thủy mong muốn đây là “một khúc ca tri ân những người theo đuổi lý tưởng trong thế giới đầy rẫy thực tế.”

Đến hiện tại, "Tiểu yêu quái núi Lãng Lang" đã thu hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ, là phim hoạt hình 2D có doanh thu lớn nhất lịch sử Trung Quốc; là phim hoạt hình đắt khách thứ ba tại phòng vé nội địa năm 2025, chỉ sau hai "bom tấn" "Na Tra 2" và "Zootopia 2." Trên mạng xã hội Douban, phim có lúc đạt 8,6/10 điểm, vượt điểm phim nắm giữa top 1./.

