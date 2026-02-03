"Hộ linh tráng sỹ" chiếu 2/9, kỳ vọng thành công như "Mưa đỏ"

Tuấn Trần và tạo hình trong "Hộ linh tráng sỹ." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Hộ linh tráng sỹ" được xem là một "bom tấn" Việt năm 2026 về mặt quy mô, tầm vóc và mức độ đầu tư. Tác phẩm do BHD phối hợp với TV360 (nền tảng giải trí của Viettel Telecom) đồng sản xuất, thuộc thể loại huyền sử, bao gồm các chi tiết hư cấu, dân gian truyền miệng, ngoài chính sử.

Lấy bối cảnh vùng cố đô Hoa Lư, "Hộ linh tráng sỹ" kể về truyền thuyết sau khi vua Đinh Tiên Hoàng bị ám sát năm Kỷ Mão 979. Giữa lúc đất nước rối ren, bảy tráng sỹ được giao nhiệm vụ tuyệt mật, đưa 99 quan tài theo bảy hướng khác nhau để đánh lạc hướng những kẻ rắp tâm xâm phạm mộ vua.

Phim được Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình hỗ trợ về mặt chuyên môn. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc sở khẳng định Hoa Lư - Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử tiêu biểu và là địa bàn quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Những nhân vật kiệt xuất như Nguyễn Bặc, Trương Hán Siêu, lưỡng triều hoàng hậu (hay được biết đến là Dương Vân Nga), Lý Quốc Sư... đều góp phần tạo nên nguyên liệu dồi dào cho chuyện sử giàu cảm xúc và sức ảnh hưởng.

Đóng máy sau 83 ngày quay, "Hộ linh tráng sỹ" là tâm huyết của đội ngũ làm phim giàu kinh nghiệm, hứa hẹn vừa là hành trình sinh tử đầy thử thách, vừa khắc họa rõ nét những giá trị cốt lõi của dân tộc như lòng trung thành, tinh thần hy sinh và khát vọng phụng sự non sông.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (trái) và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (đạo diễn "Cánh đồng bất tận") chia sẻ đã ấp ủ 10 năm trước khi thực hiện dự án. Anh cũng xác định sẽ đối mặt nhiều trở ngại khi làm phim sử, dù là huyền sử, nhưng sự tự hào là yếu tố cốt lõi để anh quyết định tham gia.

"Tôi luôn cảm thấy tự hào khi được tham gia kể câu chuyện về dân tộc mình và muốn làm một bộ phim để giới thiệu về lịch sử," đạo diễn 53 tuổi chia sẻ.

Dự kiến phim ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, nối tiếp thành công của "Mưa đỏ" - tác phẩm giữ kỷ lục 714 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 1 tháng. Phim được vinh danh nhiều giải thưởng trong nước như Cánh diều vàng, giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025...

Đại diện TV360 khẳng định việc đầu tư cho điện ảnh như thế này không chỉ là tham gia một dự án, mà còn để góp phần truyền tải nội dung Việt trên không gian số đến đông đảo công chúng hơn, khẳng định vai trò của OTT Việt.

"Khi những câu chuyện mang tinh thần dân tộc được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại và lan tỏa nhờ công nghệ, đó không chỉ là sự kế thừa di sản, mà còn là động lực để văn hóa Việt Nam được thổi làn gió mới trong đời sống hôm nay và xa hơn nữa là đi ra quốc tế một cách đầy tự hào” - bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ.

Bên cạnh đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, "Hộ linh tráng sỹ" quy tụ nhiều tên tuổi kỳ cựu khác đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K'Linh (Địa đạo) cùng các diễn viên như Tuấn Trần (Mai), Đỗ Thị Hải Yến (Quán Kỳ Nam), Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền, Lê Vũ Long cùng nhiều cái tên khác./.

