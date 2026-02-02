Đặc sắc điểm du lịch Đàn kính thiên-Thung Ui, nơi vua Đinh tế trời

Ngày 2/2, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình khảo sát điểm du lịch Đàn kính thiên - Thung Ui, phường Tây Hoa Lư.

Dự chương trình khảo sát có khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 200 đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch trên cả nước cùng hơn 100 cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại chương trình, đoàn khảo sát đã thăm quan công trình và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc gắn với những nét văn hóa bản địa và văn hóa dân tộc Mường.

Điểm du lịch tâm linh Đàn kính thiên được xây dựng tại phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) trên diện tích 270ha, gần với địa điểm chùa Bái Đính tọa lạc. Nơi đây gắn với sự kiện sau khi làm lễ tế trời, Đinh Bộ Lĩnh xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối. Bình định thiên hạ, ông lên ngôi hoàng đế cũng đến Đàn Nam Giao tế cáo trời đất, bố cáo thiên hạ.

Đàn kính thiên hay còn gọi là Đàn Nam Giao, là nơi vua chúa các triều đại phong kiến thực hiện nghi lễ tế trời - một nghi lễ quan trọng bậc nhất trong điển lễ. Việc cúng tế trời hay gọi là tế Nam Giao cực kỳ quan trọng để cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, quốc gia hưng thịnh.

Ông Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Ninh Bình cho biết, Đàn tế trời là một công trình tín ngưỡng cung đình, từ thời Đinh - Tiền Lê đến nhà Nguyễn (các triều đại phong kiến ở Việt Nam), hoàng đế các thời đều chú trọng lễ tế giao. Ninh Bình từng là kinh đô của 3 triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Vì thế dấu tích của kinh đô Hoa Lư xưa vẫn còn in đậm sâu đến ngày nay.

Cũng theo ông Trương Đình Tưởng, Đàn kính thiên ở Hoa Lư xưa là nơi Đinh Bộ Lĩnh làm lễ tế trời, sau đó xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối.

Cũng chính nơi đây, năm 968, sau khi bình định thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, đức vua đã tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ, xưng là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam.

Đàn kính thiên triều nhà Đinh cách nay hơn 1.000 năm trước nằm trong kinh đô Hoa Lư xưa, ngày nay thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Năm 2018, tỉnh Ninh Bình phục dựng lại Đàn kính thiên đúng dịp kỷ niệm 1.050 năm (968 - 2018) Vạn thắng vương Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, khai sáng nhà nước Đại Cồ Việt.

Đây không chỉ là một công trình lịch sử, văn hóa còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước khi đến Ninh Bình. Công trình được phục dựng cấu trúc theo ba lớp đại môn từ ngoài vào: Nhân môn - Địa môn - Thiên môn (theo quan niệm “Tam Tài” cổ: Trời - đất - người), hợp thành vũ trụ.

Trải nghiệm điểm du lịch mới Thung Ui, ông Lý Xuân Thạch, Giám đốc Công ty du lịch Tâm Phát Travel (Lạng Sơn) cho rằng, nhiều năm trở lại đây, du lịch Ninh Bình có chuyển mình mạnh mẽ, có chiều sâu, hướng về văn hóa tâm linh, hài hòa với thiên nhiên.

Đàn kính thiên - Thung Ui là điểm du lịch mới, với ấn tượng cảnh xưa mang nhiều dấu ấn lịch sử. Sau chuyến khảo sát này, công ty sẽ xây dựng tour tuyến phù hợp kết hợp với các tour du lịch khác tại tỉnh Ninh Bình để phục vụ du khách.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, vào mùa Xuân, người dân Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng thường tham gia các sự kiện lễ hội, lễ đền chùa rất đông. Với ý nghĩa đó, điểm du lịch Đàn kính thiên - Thung Ui sẽ là sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch trong mùa Xuân này.

Theo Ban Tổ chức, một phát hiện đặc biệt mang giá trị khoa học và ý nghĩa tâm linh sâu sắc được ghi nhận trong quá trình nghiên cứu, phục dựng Đàn kính thiên là việc phát hiện dấu tích người tiền sử ngay tại khu vực đàn tế.

Trong quá trình hợp tác nghiên cứu và khai quật khảo cổ trải qua hơn 2 thập kỷ, các nhà khoa học đã phát hiện di cốt người tiền sử có niên đại từ 13.000 năm đến 50.000 năm, minh chứng cho sự hiện diện rất sớm của con người trên vùng đất này.

Phát hiện này không chỉ góp phần làm sáng tỏ lịch sử cư trú lâu dài của người Việt cổ tại Tràng An - Hoa Lư, mà còn mở ra một cách nhìn mới về Đàn kính thiên là điểm hội tụ linh khí của trời - đất - con người, nơi mạch nguồn tiền sử giao hòa với dòng chảy lịch sử dựng nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, điểm đến mới này không chỉ là chứng tích lịch sử, văn hóa, nhắc nhở mỗi người con đất Việt về cội nguồn dân tộc, nơi các vị vua đã khai quốc công thần để có đất nước Việt Nam phồn thịnh như ngày hôm nay, mà còn tạo ra không gian du lịch mới mẻ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mở ra cơ hội lớn cho du lịch Ninh Bình tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới trong năm 2026."

Tới đây điểm du lịch văn hóa tâm kinh Thung Ui - nơi có Đàn kính thiên hơn 1.000 năm sẽ mở cửa đón khách vào đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.

