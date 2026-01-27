Hàn Quốc: Seoul lọt top 5 điểm đến thu hút nhất tại châu Á dịp Tết Nguyên đán

Seoul (Hàn Quốc) đã được bình chọn là một trong những thành phố thu hút sự chú ý nhất của du khách châu Á trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Theo dữ liệu về các điểm đến phổ biến nhất châu Á dịp Tết Nguyên đán 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố ngày 26/1, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đứng thứ 5 về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong số các thành phố lớn tại khu vực.

Thông tin cho biết đứng đầu danh sách là Tokyo (Nhật Bản), tiếp theo lần lượt là Bangkok (Thái Lan); Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Osaka (Nhật Bản).

Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc khảo sát lần này là xu hướng phân tán của khách du lịch quốc tế ra các địa phương ngoài thủ đô.

Bên cạnh Seoul, các thành phố như Busan, Jeju, Incheon và Pyeongchang cũng nằm trong nhóm những điểm đến thu hút khách quốc tế hàng đầu. Đặc biệt, đảo Jeju ghi nhận mức tăng trưởng cao khi lượng tìm kiếm phòng từ khách nước ngoài tăng mạnh tới 72% so với năm 2025.

Ngành du lịch Hàn Quốc đánh giá kết quả này là nhờ "hiệu ứng K-content." Thành công của bộ phim truyền hình "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) được phát sóng toàn cầu trên Netflix năm 2025 đã khơi gợi sự quan tâm của du khách quốc tế về những nét văn hóa độc đáo của Jeju như Bảo tàng Hải nữ (Haenyeo).

Bên cạnh đó, các chiến dịch tiếp thị tích cực tiếp theo như chương trình "JJ Friends" của Cục Du lịch Jeju cũng góp phần quan trọng trong việc định vị "sau Seoul chính là Jeju" trong tâm trí du khách quốc tế.

Pyeongchang, thánh địa của các môn thể thao mùa đông, cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 40%. Điều này được lý giải bởi các hoạt động trải nghiệm như trượt tuyết và trượt xe trên tuyết gắn liền với "Lễ hội tuyết Daegwallyeong Pyeongchang" diễn ra trong kỳ nghỉ Tết đã thu hút đông đảo các gia đình ngoại quốc.

Dữ liệu của Agoda cũng cho thấy nhóm khách hàng chi tiêu mạnh nhất khi đến Hàn Quốc là du khách Đài Loan, kế đến là Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc).

Mặt khác, đối với khách Hàn Quốc, các địa danh trong nước được tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là Jeju, Seoul, Busan, Sokcho và Gyeongju. Đặc biệt, Gyeongju ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ hơn gấp đôi với lượng tìm kiếm tăng 105% so với cùng kỳ.

Kết quả này đến từ hiệu ứng quảng bá khi Gyeongju được chọn là nơi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 cùng với sự trỗi dậy của các "thánh địa New-tro" (tân cổ điển) như phố Hwangridan-gil hay quần thể mộ cổ Daereungwon, giúp thu hút mạnh mẽ giới trẻ.

Số liệu thống kê cũng cho thấy xu hướng yêu thích Nhật Bản của người dân Hàn Quốc vẫn không giảm sút trong năm 2026. 3 vị trí dẫn đầu cho điểm đến nước ngoài được người Hàn Quốc yêu thích nhất đều thuộc về các thành phố của Nhật Bản gồm Tokyo, Fukuoka và Osaka. Nguyên nhân được cho là do đồng yen yếu kéo dài cùng việc mở rộng đáng kể các đường bay đến các thành phố nhỏ của Nhật Bản.

Theo thống kê của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, lượng hành khách sử dụng các tuyến bay Nhật Bản trong năm 2025 đã tăng 8,6%, đạt mức cao kỷ lục.

Ông Lee Jun-hwan, Giám đốc Agoda khu vực Đông Bắc Á cho biết nhu cầu du lịch trên khắp châu Á đang bùng phát mạnh mẽ nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, việc các khu vực cung cấp trải nghiệm khác biệt mang đậm bản sắc Hàn Quốc như Jeju và Pyeongchang nhận được sự quan tâm lớn là một tín hiệu vô cùng đáng khích lệ./.

