Đồi Montmartre - điểm hẹn của tình yêu, lịch sử và trải nghiệm Paris

Nằm ở phía Bắc thủ đô của nước Pháp, Đồi Montmartre từ lâu đã trở thành một trong những điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá Paris.

Không chỉ bởi độ cao hơn 130 mét - cao nhất thành phố, Montmartre còn mang đến một cảm giác rất khác: như một ban công mở rộng, nơi Paris hiện ra trọn vẹn, sống động và đầy chất thơ.

Từ đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố với những mái nhà xám xanh nối tiếp nhau, dòng sông Seine uốn lượn mềm mại, tháp Eiffel hiện lên ở phía xa.

Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng Paris phủ nhẹ như một lớp sương mỏng, khiến khung cảnh vừa hùng vĩ vừa dịu dàng. Chính góc nhìn đặc biệt ấy đã biến Montmartre thành nguồn cảm hứng bất tận cho hội họa, văn chương và nhiếp ảnh suốt nhiều thế kỷ.

Nổi bật trên đỉnh đồi là Nhà thờ Sacré-Cœur, công trình tôn giáo dễ dàng nhận ra từ xa nhờ sắc trắng tinh khiết của đá, gần như thay đổi theo ánh sáng trong ngày. Không gian phía trước nhà thờ luôn nhộn nhịp nhưng không vội vã: du khách ngồi trên những bậc thang dài, nhâm nhi cà phê mang theo, lắng nghe tiếng đàn guitar, tiếng hát ngẫu hứng của các nghệ sỹ đường phố và ngắm nhìn Paris trải rộng phía dưới.

Kiến trúc với các mái vòm lớn, đường nét mềm mại nhưng uy nghi tạo nên một cảm giác rất riêng, khiến Sacré-Cœur không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi dừng lại để cảm nhận nhịp sống Paris theo cách chậm rãi hơn.

Hành trình lên Montmartre cũng chính là một trải nghiệm đáng nhớ. Du khách có thể chọn đi bộ theo những bậc thang dài, vừa leo vừa dừng lại chụp ảnh, cảm nhận thành phố dần mở ra dưới chân mình. Với những ai muốn nhẹ nhàng hơn, tàu kéo funiculaire đưa du khách từ chân đồi lên gần nhà thờ chỉ trong vài phút. Dù lựa chọn cách nào, con đường lên Montmartre luôn đầy bất ngờ với những con dốc nhỏ, những ngôi nhà như bám vào sườn đồi và những góc phố bất chợt mở ra khung cảnh rất “Paris” - vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Dọc theo bậc thang và lối đi phía trước nhà thờ, du khách dễ dàng bắt gặp những hàng rào gắn đầy ổ khóa tình yêu - dấu ấn kỷ niệm của các cặp đôi từ khắp nơi trên thế giới. Những chiếc khóa nhỏ, giản dị nhưng giàu ý nghĩa, góp thêm nét lãng mạn và đời thường cho không gian Montmartre.

Một trải nghiệm thú vị khác thu hút đông đảo du khách là chụp ảnh “nhà nghiêng” trên sườn đồi cỏ trước Sacré-Cœur. Khi đứng trên địa hình dốc và hướng máy ảnh về phía các ngôi nhà bên dưới, bức ảnh tạo ra một ảo giác độc đáo: mặt đất như nghiêng hẳn, còn các ngôi nhà thì chao đảo, méo mó. Hiệu ứng này xuất phát từ sự chênh lệch giữa cảm nhận thăng bằng của con người và độ dốc thực tế của địa hình, mang lại những bức hình vừa hài hước vừa đậm dấu ấn Montmartre.

Bước vào bên trong Sacré-Cœur, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Roman-Byzantine, khởi công cuối thế kỷ 19 và hoàn thành đầu thế kỷ 20, mang dáng vẻ khác biệt so với các nhà thờ Gothic quen thuộc của Paris.

Không gian nội thất rộng lớn, ánh sáng dịu nhẹ, nổi bật là bức tranh khảm khổng lồ trên mái vòm chính mô tả hình ảnh Chúa Kitô với trái tim thiêng liêng - một trong những bức khảm lớn nhất thế giới. Sự trầm mặc bên trong tạo nên khoảng lắng cần thiết, đối lập thú vị với sự rộn ràng bên ngoài.

Rời nhà thờ, du khách tiếp tục khám phá phần quyến rũ không kém của Montmartre: những con phố nhỏ quanh đồi, nơi lưu giữ linh hồn nghệ sỹ và vẻ cổ kính đặc trưng của khu vực này. Đường lát đá, bậc thang quanh co, những quán cà phê nép mình bên các ngôi nhà cũ tạo nên một không gian rất khác so với Paris hiện đại phía dưới.

Đồi Montmartre chính là nơi các họa sĩ Paris tập trung để sáng tác. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Điểm dừng chân nổi tiếng nhất là quảng trường Place du Tertre, nơi các họa sỹ dựng giá vẽ suốt ngày, vẽ chân dung, phong cảnh và tái hiện Montmartre theo cách riêng. Dạo bước nơi đây, nhiều người có cảm giác như quay ngược thời gian, trở về giai đoạn Montmartre là trung tâm của đời sống nghệ thuật Paris.

Montmartre vì thế không chỉ là một điểm tham quan, mà là một hành trình khám phá nhiều tầng trải nghiệm: từ cảnh quan toàn thành phố, kiến trúc và không gian tâm linh, đến những khoảnh khắc bất ngờ, vui nhộn và bầu không khí nghệ thuật rất riêng.

Chính sự hòa quyện ấy đã khiến Montmartre luôn nằm trong danh sách những nơi “phải đến” khi đặt chân tới Paris - một Paris vừa cổ kính, vừa sống động và luôn để lại dư vị khó quên trong lòng du khách./.

