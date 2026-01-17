Sôi nổi Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa 2026

Trong 2 ngày 16 và 17/1, Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức với chủ đề “Cánh diều Mỹ Hòa-Vươn tầm đại dương xanh” (My Hoa Kites-Soaring Across the Blue Ocean) diễn ra tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), đã thu hút khoảng 200 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa 2026, diễn ra với hai nội dung chính: Thi đấu tốc độ (Race)-Thi đấu cá nhân nam và nữ, tổ chức thi theo từng nhóm vận động viên để chọn người về đích nhanh nhất vào chung kết, xác định hạng Nhất, Nhì, Ba; thi đấu kỹ thuật (Big Air Tricks)-Cá nhân nam và nữ, thi theo lượt (7-10 phút/lượt), chấm điểm từ 1-10, dựa trên độ cao và kỹ năng trình diễn để chọn vào chung kết.

Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa 2026 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách về một bãi biển, một môi trường biển xanh ngắt, sạch đẹp, về con người và hình ảnh du lịch Khánh Hòa thơ mộng, trìu mến.

Hơn 200 vận động viên tham gia cuộc thi. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Anh Fiete von Lepel, vận động viên đến từ Cộng hòa Liên bang Đức chia sẻ: "Tôi đã đến Mỹ Hòa tập luyện để thi lướt ván diều từ tháng 12/2025 đến nay. Nơi đây có điều kiện sóng và gió thổi cả ngày và mặt nước thật phù hợp để chơi bộ môn này. Đạt giải hay không đối với tôi là không quan trọng, nhưng đến tham gia trong môi trường như thế này thì thật tuyệt vời. Khi về lại Đức, tôi sẽ thông tin và mời những người bạn, gia đình tiếp tục đến với Việt Nam, với tỉnh Khánh Hòa trải nghiệm. Khung cảnh hoàng hôn trên biển rất đẹp, các vận động viên và mọi người hãy đến nơi đây để trải nghiệm."

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì và Ba cho đơn nam, nữ thi đấu nội dung kỹ thuật (Big Air Tricks); trao giải Nhất, Nhì và Ba và 14 giải khuyến khích theo thứ tự cho đơn nam, nữ thi đấu nội dung tốc độ (Race) đạt giải.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Giải Lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa 2026 là sự kiện thể thao-du lịch có ý nghĩa thiết thực, mở đầu cho chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch-thể thao quy mô lớn của tỉnh trong năm 2026.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, hấp dẫn cho các vận động viên trong nước và quốc tế mà còn góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về thể thao biển; từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới, đặc thù; qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa năng động, thân thiện và hội nhập.

Việc tổ chức giải đấu thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của tỉnh Khánh Hòa trong phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, gắn kết chặt chẽ giữa thể thao-du lịch-văn hóa-kinh tế địa phương.

Thông qua Giải, tỉnh Khánh Hòa từng bước định vị và khẳng định thương hiệu điểm đến thể thao biển quốc tế, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao chất lượng chi tiêu của du khách và lan tỏa lợi ích phát triển đến cộng đồng địa phương.

Mỹ Hòa-Khánh Hòa, với điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi về gió, biển và không gian sinh thái, được các tổ chức chuyên môn và cộng đồng vận động viên quốc tế đánh giá cao, hoàn toàn có đủ tiềm năng để trở thành điểm đến lướt ván diều hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tỉnh Khánh Hòa từng bước định vị và khẳng định thương hiệu điểm đến thể thao biển quốc tế. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Giải đấu lần này còn là bước đi quan trọng, có ý nghĩa mở đường, tạo nền tảng để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thường niên các sự kiện thể thao biển quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Song song với giải đấu, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa cũng diễn ra như: Trải nghiệm “Lướt ván diều cùng chuyên gia” miễn phí cho du khách và người dân, kết hợp check-in nhận quà; mở gian hàng văn hóa ẩm thực, sản phẩm OCOP địa phương và trang thiết bị lướt ván diều; đồng thời gắn với đêm nhạc “Năng lượng biển” với chương trình nghệ thuật sôi động; hành trình khám phá danh lam thắng cảnh ở Nam Khánh Hòa với giá ưu đãi, hấp dẫn cùng với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường “Làm sạch bãi biển Mỹ Hòa”./.

