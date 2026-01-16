ASEAN Para Games 13: Đoàn Việt Nam linh hoạt thích ứng, sẵn sàng vào cuộc

Ngày 16/1, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã có buổi họp đoàn đầu tiên tại Thái Lan để nghe báo cáo của bộ phận tiền trạm về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, qua đó thống nhất kế hoạch tổ chức, điều phối hoạt động giữa các bộ phận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13).

Do những điều chỉnh trong khâu tổ chức của nước chủ nhà, nhiều môn thi đấu đã phải thay đổi địa điểm lưu trú, gây ra không ít khó khăn cho công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Trước tình hình đó, bộ phận tiền trạm đã nhanh chóng khảo sát các địa điểm mới, chủ động làm việc trực tiếp và chi tiết với Ban tổ chức để rà soát từng đầu việc, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, tập luyện và thi đấu tốt nhất cho các vận động viên Việt Nam.

Bên cạnh công tác hậu cần, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cũng xây dựng phương án bố trí nhân sự tham dự các nghi lễ chính thức của Đại hội.

Theo kế hoạch, 30 thành viên sẽ đại diện đoàn tham dự lễ thượng cờ diễn ra lúc 18h ngày 17/1, trong khi 50 thành viên sẽ có mặt tại lễ khai mạc.

Trong chiều 16/1, lãnh đạo đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã trực tiếp tới thăm và kiểm tra các khu lưu trú, địa điểm tập luyện của từng môn thi đấu để nắm bắt thực tế và kịp thời chỉ đạo.

Về cơ bản, các đội tuyển đều được bố trí nơi ở đảm bảo chất lượng, khoảng cách di chuyển tới địa điểm thi đấu khá thuận lợi.

Ban tổ chức cũng đã linh hoạt điều chỉnh chế độ ăn uống cho vận động viên và huấn luyện viên ngay khi tiếp nhận phản hồi, góp phần ổn định tâm lý và thể trạng cho các đội.

Trong bối cảnh một số địa điểm tập luyện chưa được bố trí, các vận động viên vẫn chủ động duy trì khối lượng chuyên môn bằng cách tập luyện tại nơi ở, tận dụng tối đa không gian sẵn có để làm quen nhịp độ thi đấu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và quyết tâm cao, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, sẵn sàng hướng tới một kỳ ASEAN Para Games 13 thành công./.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 13 Sáng 15/1/2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Para Games 13, tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao.