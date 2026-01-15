Động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng

Sáng 15/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động quy mô lên tới 70.000 chỗ ngồi, có mái che và hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186,78 ha, trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi; cùng với đó là một quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic với các hạng mục nhà thi đấu và trung tâm thể thao trong nhà đều được trang bị hệ thống điều hòa hiện đại, linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ theo khu vực khán đài.

Song song với các công trình thể thao, dự án còn dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị. Công viên công cộng, quảng trường kéo dài xuyên suốt và liên kết các chức năng của toàn dự án kết nối các công trình thể thao, tạo vùng đệm sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc mang tầm vóc chiến lược đặc biệt.

Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, Dự án không chỉ là một công trình thể thao đơn thuần, mà là một tổ hợp đa chức năng tích hợp thể thao, văn hóa, dịch vụ, không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, có thể nói Dự án Rạch Chiếc là dự án đầu tiên triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời Dự án gắn trực tiếp với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

Phối cảnh dự án. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Với phương châm “Văn hóa thấm sâu - Truyền thông lan tỏa - Thể thao vươn tầm - Du lịch đột phá,” thành phố hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng GRDP, đồng thời khẳng định bản sắc, vị thế và sức hút quốc tế của đô thị đặc biệt lớn nhất cả nước.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ trở thành không gian tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí và lễ hội quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế ban đêm, du lịch sự kiện và các ngành dịch vụ giá trị cao trong nhiều thập kỷ tới.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc không đơn thuần là một dự án đầu tư xây dựng, mà là một cấu phần hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai dài hạn.

Dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, mà còn tạo nền tảng cho đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, phát triển công nghiệp thể thao, kinh tế sự kiện và các hoạt động văn hóa – giải trí quy mô lớn.

Theo ông Đặng Minh Trường, đối với Sun Group, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc là một trong những công trình trọng điểm mà tập đoàn xác định sẽ triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, cam kết phát triển lâu dài và đồng hành cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ./.

