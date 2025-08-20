Động thổ dự án Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và Trung tâm điều khiển hệ thống điện miền Bắc.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước tưng bừng tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Báo cáo tại Lễ động thổ, Chủ tịch Hội đồng thành viên NSMO Nguyễn Đức Cường cho biết dự án trung tâm điều khiển mới là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng phức tạp.

Theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, hệ thống điện quốc gia sẽ gia tăng nhanh về quy mô, tỷ lệ thâm nhập các nguồn năng lượng tái tạo cao, sự xuất hiện của điện hạt nhân và xu hướng liên kết lưới điện khu vực.

NSMO cần bổ sung nhân lực chất lượng cao và hạ tầng hiện đại, bảo đảm vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo thời gian thực với độ chính xác cao.

NSMO - tiền thân là Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) - với hơn 30 năm hình thành và phát triển, đã đóng góp vào thành công của ngành điện, từ công suất 4.000MW năm 1995 lên hơn 86.000MW đầu năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 22 quốc gia có quy mô điện lớn nhất thế giới và đứng đầu Đông Nam Á.

Dự án Trung tâm điều khiển E5 Cầu Giấy, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, có diện tích 3.810m2, quy mô 21 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 39.000m2, tổng mức đầu tư khoảng 870 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trung tâm sẽ là trụ sở làm việc hiện đại, đồng bộ cho hơn 440 nhân sự chất lượng cao và tích hợp các hệ thống SCADA/EMS, Fault Recorder, WAMPAC, MMS, OTS...

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là “bộ não” chỉ huy vận hành hệ thống điện quốc gia và miền Bắc, điều hành thị trường điện minh bạch, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng bền vững, hội nhập khu vực và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ động thổ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định ngành điện Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đưa hệ thống điện quốc gia vào nhóm TOP 20 thế giới.

Tuy nhiên, nhu cầu điện tăng mạnh và tỷ lệ năng lượng tái tạo cao đặt ra yêu cầu cấp thiết đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng công tác điều độ, vận hành và điều hành thị trường điện minh bạch.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, đây là nền tảng cốt lõi để bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu NSMO phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, quản lý tiến độ, chất lượng công trình; các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tuân thủ quy trình kỹ thuật và an toàn lao động; đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, giao toàn bộ thủ tục giao đất, hồ sơ xây dựng trong tháng 9/2025.

Thành phố đề nghị chủ đầu tư rút ngắn thời gian triển khai, phấn đấu hoàn thành trong 2 năm thay vì 3 năm, bảo đảm nguồn điện ổn định, đặc biệt nguồn điện xanh, phục vụ phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh Hà Nội sẽ hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai thông suốt, hiệu quả và đúng tiến độ, góp phần phát triển ngành điện Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm đánh giá nhu cầu tiêu thụ điện của các năm qua, rà soát dự báo nhu cầu điện các năm 2021-2024, đưa ra các phương án nhu cầu điện giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2050.