Việt Nam tỏa sáng tại APAC Predator League 2026 với ngôi vô địch Valorant

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đại diện của Việt Nam - Fancy United Esports - đã xuất sắc giành ngôi vô địch bộ môn Valorant tại APAC Predator League 2026.

Dù phải đối mặt với sức ép từ các đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á và thời tiết khắc nghiệt tại New Delhi, Fancy United Esports vẫn duy trì phong độ ổn định và thi đấu thuyết phục. Chiến thắng này là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ và vị thế ngày càng vững chắc của thể thao điện tử (eSports) Việt Nam trong khu vực.

Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết APAC Predator League - giải đấu danh giá do Acer tổ chức - diễn ra tại Ấn Độ.

Trong 2 ngày 10 và 11/1, nhà thi đấu Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi đã chào đón 16 đội tuyển hàng đầu, đại diện cho 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội tuyển mang đến những chiến thuật sắc bén, được rèn luyện từ vòng loại bắt đầu trong tháng 9/2025, để tranh giành tổng giải thưởng 120.000 USD.

Điểm nhấn của giải đấu là màn trình diễn ấn tượng của Fancy United Esports.

Ở vòng bán kết, đối đầu với Team IAM từ Hàn Quốc - đội tuyển nổi tiếng với kỹ năng cá nhân vượt trội, các chàng trai Việt Nam đã thi đấu thăng hoa, giành chiến thắng 2-0.

Trong trận chung kết, họ gặp BOOM Esports đến từ Indonesia, một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Với sự phối hợp nhịp nhàng và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, Fancy United Esports tiếp tục giành thắng lợi 2-0, chính thức lên ngôi vô địch.

Chiến thắng càng thêm ý nghĩa khi Hoàng Minh Dũng, tuyển thủ của Fancy United Esports, được vinh danh MVP (Tuyển thủ xuất sắc nhất giải) và nhận phần thưởng cá nhân trị giá 260 triệu đồng.

Thành tích này khẳng định kỹ năng cá nhân của game thủ Việt hoàn toàn ngang tầm và có thể cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu khu vực.

Team Fancy United Esports tại sự kiện APAC Predator League 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

APAC Predator League 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là một ngày hội công nghệ và văn hóa. Acer India thiết lập các khu trải nghiệm sản phẩm Predator hiện đại, giới thiệu hệ sinh thái gaming tiên tiến.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng Ấn Độ như Nikhita Gandhi, KR$NA, Asees Kaur và Raftaar. Bài hát chủ đề “It Lies Within” vang lên như lời tôn vinh tinh thần thi đấu của các game thủ, kết nối cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử từ khắp châu Á.

Việc Ấn Độ trở thành nước chủ nhà cho thấy tham vọng của ban tổ chức về việc mở rộng thị trường eSports xuống khu vực Nam Á. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.

Ngôi vô địch của Fancy United Esports không chỉ là danh hiệu, mà còn là dấu mốc quan trọng, gửi thông điệp khẳng định eSports Việt Nam đã sẵn sàng trở thành lực lượng cạnh tranh đáng gờm trên các đấu trường quốc tế.

Khép lại mùa giải 2026, APAC Predator League để lại niềm vui chiến thắng và niềm tin vào một năm bùng nổ tiếp theo của eSports Việt Nam./.

