Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á

Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á – Esports Championships Asia 2025 (ECA 2025) diễn ra từ 19-22/11.

Ngày 8/11, theo thông tin từ Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), từ ngày 19-22/11, Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á-Esports Championships Asia 2025 (ECA 2025) sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Cần Thơ.

Sự kiện quy mô châu lục này được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử quốc tế.

ECA 2025 là giải đấu giao hữu quốc tế do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Các bộ môn thi đấu chính thức bao gồm: Liên minh huyền thoại (League of Legends), Đột kích (CrossFire) cùng bộ môn trình diễn là Vũ đạo thể thao số Stepin. Dự kiến, đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam sẽ tham dự giải với 16 vận động viên, ở cả 3 môn thi đấu.

Bên cạnh những trận tranh tài đỉnh cao, ECA 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, gồm chương trình kết nối doanh nghiệp, lễ ký kết hợp tác quốc tế và hội thảo chuyên đề về Thể thao điện tử châu Á.

Sự kiện đồng thời gắn kết thể thao điện tử, thể thao số với quảng bá văn hóa, du lịch địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Theo ông Đỗ Việt Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, Chủ tịch VIRESA - thành phố Cần Thơ được lựa chọn đăng cai ECA 2025 vì hội tụ nhiều lợi thế nổi bật, cùng hạ tầng thể thao và du lịch hiện đại, mang bản sắc sông nước đậm nét văn hóa miền Tây.

“Thành phố được ví như 'trái tim Mekong,' nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa, công nghệ và con người hiếu khách. Chính sự dung hòa ấy khiến Cần Thơ trở thành điểm đến lý tưởng cho một giải đấu thể thao điện tử quy mô của châu Á, nơi thể thao điện tử không chỉ là sân khấu của tài năng mà còn là cầu nối văn hóa, quảng bá du lịch và khơi nguồn sáng tạo của giới trẻ,” ông Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ECA 2025 còn mang ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa-giải trí số, tăng cường hợp hợp tác quốc tế, ngoại giao văn hóa, đồng thời thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và thể thao điện tử khu vực. Sự kiện dự kiến góp phần nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam, thúc đẩy du lịch và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ đang theo đuổi lĩnh vực Thể thao điện tử.

Là một trong những giải đấu thường niên uy tín hàng đầu châu lục, ECA được tổ chức luân phiên tại Trung Quốc và Hàn Quốc trong 4 năm qua, trở thành biểu tượng cho tinh thần hợp tác, phát triển bền vững trong cộng đồng Thể thao điện tử châu Á.

Việc ECA 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam khẳng định nỗ lực và tầm nhìn của VIRESA trong việc nâng tầm vị thế quốc gia, đóng góp vào Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành trung tâm mới của thể thao điện tử châu lục và lan tỏa thông điệp: "Thể thao điện tử - Cầu nối văn hóa, sáng tạo và hội nhập trong kỷ nguyên số"./.

Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm thể thao điện tử mới ở khu vực Đông Nam Á Việt Nam là một trong những thị trường thể thao điện tử phát triển năng động nhất khu vực, với hơn 28 triệu người tham gia ở hơn 10 bộ môn thể thao điện tử phổ biến.