Đà Nẵng đăng cai chung kết giải đấu thể thao điện tử châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 19/9, Tuần lễ Chung kết của giải đấu thể thao điện tử bộ môn Liên Minh Huyền Thoại khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2025 (LCP 2025 Finals Weekend) đã khởi động với buổi công bố các thông tin chính thức về Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/9/2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi công bố sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết, đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị thế của thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, thân thiện, giàu tiềm năng về văn hóa, thể thao và du lịch đến bạn bè quốc tế.

Tuần lễ Chung kết quy tụ 3 đội tuyển mạnh nhất là: Team Secret Whales (Việt Nam); CTBC Flying Oyster và PSG Talon (Đài Loan, Trung Quốc) được chọn trong số 8 đội đã tham gia thi đấu xuyên suốt mùa giải.

Cả 3 đội tuyển tham dự Tuần lễ Chung kết đều giành suất tham dự Chung kết Thế giới bộ môn Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm 2025.

Liên Minh Huyền Thoại là bộ môn thể thao điện tử do Riot Games phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam. Đây là một trong những bộ môn thể thao điện tử phổ biến nhất toàn cầu.

Từ năm 2025, hệ thống thi đấu thể thao điện tử của bộ môn được Riot Games tái cấu trúc, chia thành 5 khu vực lớn trên thế giới bao gồm: Hàn Quốc (LCK) - Trung Quốc (LPL) - châu Mỹ (LTA) - Khu vực EMEA (LEC) và châu Á-Thái Bình Dương (LCP).

“Việc chọn Đà Nẵng là địa điểm đăng cai vòng Chung kết không chỉ giúp người hâm mộ trong nước có cơ hội thưởng thức các trận đấu đỉnh cao, mà còn kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, thu hút du khách quốc tế; đồng thời đưa thành phố Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm thể thao điện tử khu vực và quốc tế trong tương lai,” ông Nguyễn Trọng Thao cho biết.

Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả sẽ được trải nghiệm không khí thể thao điện tử sôi động với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại, cùng các hoạt động bên lề như: giao lưu với tuyển thủ, người nổi tiếng trong cộng đồng eSports, tham gia khu vực trải nghiệm và các hoạt động giải trí tương tác.

Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên nhiều nền tảng truyền thông toàn cầu, với bình luận đa ngôn ngữ, bảo đảm tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế.

Sự kiện được tổ chức bởi Riot Games, phối hợp cùng Tập đoàn FPT, VNGGames và các đơn vị đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực tổ chức và vận hành giải đấu eSports.

Ban tổ chức cam kết mang đến một sự kiện thể thao điện tử quốc tế với chất lượng sản xuất, phát sóng và vận hành đạt tiêu chuẩn cao nhất, góp phần đưa eSports Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên số./.

