Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm thể thao điện tử mới ở khu vực Đông Nam Á

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thể thao Điện tử châu Á diễn ra ngày 9-10/10 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á (AESF) đã chính thức ký bản ghi nhớ hợp tác, theo đó công bố Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Đại hội Thể thao Điện tử châu Á (Asian Esports Games) lần thứ hai vào năm 2026 (AEG 2026).

Phát biểu tại lễ ký, ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch VIRESA, Phó Chủ tịch AESF, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường thể thao điện tử phát triển năng động nhất khu vực, với hơn 28 triệu người tham gia ở hơn 10 bộ môn thể thao điện tử phổ biến."

Việt Nam không chỉ sở hữu tiềm lực mạnh về thể thao điện tử mà còn nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng, cảnh quan tuyệt đẹp và lòng hiếu khách. Ông Việt Hùng khẳng định: “Chúng tôi tin rằng AEG 2026 sẽ không chỉ mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế cho các vận động viên, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam."

Cũng theo ông Việt Hùng, VIRESA luôn hướng tới mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên, người hâm mộ và các liên đoàn, thể hiện tinh thần tôn vinh tài năng, sáng tạo và kết nối của cộng đồng thể thao điện tử châu Á. Vì thế, AEG 2026 không chỉ là một giải đấu mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, đổi mới và hợp tác trong khu vực.

Đại hội Thể thao Điện tử châu Á là sự kiện thể thao điện tử quốc tế quy mô cấp châu lục, do Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á khởi xướng và bảo trợ. Phiên bản đầu tiên của đại hội - AEG 2024, được tổ chức tại Bangkok từ 25/11-2/12/2024, do Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan đăng cai với sự hỗ trợ của Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) và Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan (NSDF).

Sự kiện quy tụ 179 vận động viên đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành giải đấu thể thao điện tử lớn nhất châu lục tính đến nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi giành huy chương Bạc ở bộ môn Liên quân Mobile - một trong những nội dung thế mạnh của Việt Nam.

Với việc đăng cai AEG 2026, Việt Nam khẳng định vị thế là trung tâm mới của thể thao điện tử khu vực Đông Nam Á, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển thể thao điện tử chuyên nghiệp.

VIRESA cam kết sẽ xây dựng một nền thể thao điện tử nhân văn, sáng tạo và bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045./.

Việt Nam là Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á Với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và phát triển thể thao điện tử, ông Đỗ Việt Hùng hiện đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á (AESF) đại diện cho khu vực Đông Nam Á.