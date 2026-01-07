Tặng Bằng khen cho các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2026 về việc tặng Bằng khen cho 329 vận động viên và 62 huấn luyện viên đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

SEA Games lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9-20/12/2025 tại Thái Lan. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.100 thành viên, trong đó có 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn và phân môn.

Các vận động viên của Việt Nam đã xuất sắc giành 87 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 110 huy chương Đồng, xếp thứ Ba toàn đoàn, sau Thái Lan và Indonesia.

Nếu tính cả 5 huy chương Vàng ở các môn biểu diễn, đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt tổng cộng 92 huy chương Vàng, qua đó hoàn thành và vượt chỉ tiêu 90 huy chương Vàng được giao trước khi lên đường tham dự Đại hội.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý tại SEA Games 33 là dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, thậm chí lực lượng chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn thi đấu hiệu quả để cán đích trong tốp 3 toàn đoàn.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 300 vận động viên, huấn luyện viên có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 33.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm và thành tích nổi bật của từng cá nhân, khích lệ tinh thần rèn luyện, thi đấu, tạo động lực để các vận động viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế./.

