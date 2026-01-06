Dấu mốc mới trong lịch sử hoạt động thể thao cộng đồng tại Việt Nam

Với quy mô tổ chức và sức lan tỏa sâu rộng, “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng đặc biệt, mà còn trở thành điểm nhấn nổi bật trong đời sống xã hội năm 2025, thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp

Diễn ra vào thời khắc có ý nghĩa đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân, chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức đã tạo nên một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử các hoạt động thể thao cộng đồng tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, một chương trình đi bộ được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và 3.121 trong tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Đúng 6 giờ sáng ngày 16/8/2025, chương trình kết nối trực tiếp các điểm cầu trên khắp cả nước với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, nhân dân tại các điểm cầu đã dõi theo những bước chân trang nghiêm của Đội Tiêu binh danh dự, đồng loạt hát Quốc ca, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Thủ đô.

Ngay sau nghi lễ, hàng triệu bước chân đã cùng cất lên trên khắp cả nước, mở đầu cho hành trình đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Theo thống kê, hơn 1,1 triệu người đã trực tiếp tham gia chương trình tại các điểm cầu. Tổng số bước chân trên toàn quốc (bao gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến) vượt mốc 6 tỷ bước. Những con số là minh chứng mạnh mẽ của sức mạnh cộng đồng và tinh thần đồng lòng của xã hội Việt Nam.

Không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện thể chất, “Cùng Việt Nam tiến bước” được tổ chức gắn với các giá trị lịch sử, chính trị và xã hội sâu sắc. Chương trình hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Sự kiện đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước". (Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh đó, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một “bước xanh” - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Chia sẻ về chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, “Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra đúng thời điểm đặc biệt khi cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị hành chính.

Theo đồng chí, điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở chiều sâu giá trị: “Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh, cùng chung bước vì mục tiêu lớn lao: Xây dựng một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc”.

Tại lễ phát động, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh vai trò tiên phong của lực lượng Công an nhân dân trong việc lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

“Là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an nhân dân luôn đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động động viên nhân dân xây dựng thói quen đi bộ để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường. Qua đó, lan tỏa tinh thần tích cực, đề cao trách nhiệm, khơi dậy sáng tạo đến từng địa phương, đơn vị, phường, xã, đặc khu”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Công an, mỗi bước chân của chương trình không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất, mà còn là “một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần hình thành xã hội kỷ cương, an toàn, thượng tôn pháp luật, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân.

Với tinh thần “một giờ - một tỷ bước chân - vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ”, chương trình đã khắc họa sinh động hình ảnh một Việt Nam đổi mới, đồng lòng, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới.

Sự hưởng ứng nhân rộng

Tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, dù thời tiết không thuận lợi, nhiều địa phương có mưa, chương trình vẫn diễn ra sôi nổi với sự tham gia vượt xa dự kiến. Hàng chục nghìn người tại mỗi tỉnh, thành phố đã cùng đồng lòng tạo nên một sự kiện chưa từng có tiền lệ, cho thấy sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, “Cùng Việt Nam tiến bước” còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và khối doanh nghiệp, trở thành một phong trào xã hội rộng lớn.

Tại Nhật Bản, chiều 31/8, cộng đồng người Việt Nam đã tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch tại Công viên Ueno (Tokyo). Hơn 200 người, bao gồm du học sinh, người lao động, gia đình Việt Nam cùng bạn bè Nhật Bản yêu văn hóa Việt, đã tham gia đi bộ tập thể trong trang phục truyền thống, giao lưu chụp ảnh và đồng diễn flashmob “Tôi yêu Việt Nam 2025.”

Sự kiện đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước". (Nguồn: Vietnam+)

Theo chị Đỗ Khánh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU), chương trình ban đầu chỉ dự kiến quy mô khoảng 50-60 người, nhưng số lượng đăng ký đã tăng lên hơn 150 người, vượt xa mong đợi.

“Đây không chỉ là một buổi đi bộ hay chụp ảnh, mà đã trở thành dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật gắn kết, chia sẻ niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần của đại lễ Quốc khánh đến đông đảo bà con và bạn bè quốc tế”, chị Đỗ Khánh Hân chia sẻ.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ cũng đến từ cộng đồng doanh nghiệp. Vietcombank là một trong những đơn vị tiêu biểu với sự tham gia đồng bộ của toàn hệ thống tại cả 34 tỉnh, thành phố. Theo bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao, mà là hành trình kết nối triệu trái tim Việt Nam.

Song hành với hoạt động đi bộ, Vietcombank triển khai chương trình “1 tỷ bước xanh”, cam kết đóng góp 3 tỷ đồng và kêu gọi khách hàng chung tay ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua tài khoản “Cùng em tiến bước”, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm vì tương lai bền vững.

Tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, đông đảo cán bộ, công nhân viên Samsung Việt Nam đã đồng loạt khoác áo đỏ sao vàng, hát Quốc ca và cùng tiến bước. Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, khẳng định mỗi bước chân của nhân viên Samsung sẽ hòa vào dòng chảy chung, góp phần tạo nên sức mạnh, niềm tin và khát vọng cùng Việt Nam tiến bước.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng tham gia chương trình với hơn 200 cán bộ, nhân viên trực tiếp đi bộ tại các điểm cầu trên cả nước. Phó Tổng Giám đốc Đặng Anh Tuấn cho biết, mỗi bước chân trong chương trình thể hiện sự gắn kết ý chí và sức mạnh của người Việt Nam, phù hợp với sứ mệnh kết nối con người và lan tỏa hình ảnh đất nước của Hãng Hàng không quốc gia.

Có thể khẳng định, “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một sự kiện thể thao cộng đồng, mà đã trở thành một biểu tượng xã hội đặc biệt trong năm 2025 - nơi tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển được thể hiện bằng những bước chân cụ thể, giản dị nhưng đầy sức mạnh.

Từ Ba Đình lịch sử đến từng khu phố, thôn bản, từ trong nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chương trình đã lan tỏa một thông điệp rõ ràng: Việt Nam đang đồng lòng tiến bước, vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới./.

