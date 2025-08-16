Đời sống

“Cùng Việt Nam tiến bước”, Vietnam Airlines gắn kết triệu trái tim

Hãng hàng không Vietnam Airlines chung sức lan tỏa tinh thần yêu nước qua chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

Minh Ngọc
Vietnam Airlines chung sức lan tỏa tinh thần yêu nước qua chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam vinh dự đồng hành cùng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

Chương trình do Bộ Công an và Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo Đảng tại 34 tỉnh, thành phố tổ chức. Sự kiện có quy mô toàn quốc, dự kiến thu hút hơn 200.000 người mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng loạt đi bộ từ 6h30-7h30 ngày 16/8. Điểm cầu chính khai mạc đặt tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực vì sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chương trình còn lan tỏa lối sống xanh thông qua hoạt động đi bộ, góp phần giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường.

Với vai trò Nhà vận chuyển chính thức, Vietnam Airlines cung cấp vé máy bay phục vụ công tác tổ chức, góp phần bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, để lại dấu ấn tích cực và khuyến khích phong trào rèn luyện thể chất. Đây là minh chứng cho cam kết của Hãng trong việc gắn kết với các giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước và đồng hành cùng cộng đồng.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn chia sẻ: “Mỗi bước chân trong chương trình thể hiện sự gắn kết ý chí và sức mạnh của người Việt Nam. Với vai trò Hãng Hàng không quốc gia, chúng tôi luôn nỗ lực kết nối con người, quảng bá hình ảnh đất nước và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đây là dịp để Vietnam Airlines trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển của Hãng.”

Hơn 200 cán bộ, nhân viên của Hãng trực tiếp tham gia đi bộ tại các điểm cầu khắp cả nước, thể hiện tinh thần gắn kết và trách nhiệm xã hội. Song song, Vietnam Airlines tổ chức gian hàng quảng bá tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu thông điệp về sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững.

“Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” là một trong những hoạt động Vietnam Airlines triển khai nhân dịp kỷ niệm 80 năm đồng hành cùng đất nước. Tiếp đó, Hãng sẽ góp mặt tại Triển lãm “80 năm hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc”, diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, hướng tới ngày Quốc khánh 2/9.

Triển lãm không chỉ là “cầu nối” giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, mà còn phản ánh tầm vóc, sức mạnh của ngành Hàng không Việt Nam và vai trò tiên phong của Hãng hàng không Quốc gia. Đây cũng là dịp để Vietnam Airlines khẳng định quyết tâm vươn ra toàn cầu, đồng hành cùng đất nước xây dựng tương lai xanh, bền vững cho các thế hệ mai sau./.

