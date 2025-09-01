Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hưởng ứng "Cùng Việt Nam tiến bước"

Chiều 31/8, tại Công viên Ueno, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức sự kiện giao lưu kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hưởng ứng Chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới."

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 người, bao gồm du học sinh, lao động, gia đình Việt Nam cùng bạn bè Nhật Bản yêu văn hóa Việt.

Các hoạt động nổi bật gồm đi bộ tập thể trong trang phục truyền thống, giao lưu chụp ảnh cùng cộng đồng nhiếp ảnh và đồng diễn flashmob “Tôi Yêu Việt Nam 2025.”

Theo chị Đỗ Khánh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU), buổi diễu hành tại Công viên Ueno là một trong những hoạt động được cộng đồng chuẩn bị trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Do bà con xa quê tại Nhật Bản không có điều kiện trực tiếp tham dự các chương trình kỷ niệm Quốc khánh trong nước, nên Ban tổ chức mong muốn tạo ra một dịp để cộng đồng gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ niềm vui và tinh thần tự hào dân tộc.

Chị Đỗ Khánh Hân cho biết ban đầu chương trình chỉ dự kiến quy mô khoảng 50-60 người, nhưng lượng đăng ký bất ngờ tăng cao lên đến hơn 150 người, vượt xa dự tính.

Theo chị, sự kiện hôm nay không chỉ là một buổi đi bộ, chụp ảnh đơn thuần, mà còn trở thành dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật cùng gắn kết, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm hân hoan của Đại lễ đến đông đảo bà con, cũng như bạn bè Nhật Bản.

Ông Kenichi Saito, một người Nhật Bản yêu quý Việt Nam, cho biết ông biết đến sự kiện mừng Quốc khánh 2/9 do cộng đồng người Việt tại Nhật tổ chức và đã tham gia với mong muốn chia sẻ niềm vui.

Ông cho biết hằng năm có nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, điều này rất có ích cho xã hội Nhật, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục duy trì hợp tác và phát triển.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, ông Kenichi Saito cho rằng Việt Nam gần đây đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc và có sự trao đổi tích cực với Nhật Bản.

Ông nhận định đây là một bầu không khí rất thân thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng điều này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Sự kiện, do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU) tổ chức, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Nhật Bản./.

