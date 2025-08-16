Áo đỏ sao vàng "phủ kín" Samsung: Hòa nhịp cùng Việt Nam tiến bước

Sáng 16/8, cùng với người dân trên dải đất hình chữ S, đông đảo nhân viên Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên - hai "cứ điểm" sản xuất điện thoại di động và linh kiện lớn nhất của hãng trên toàn cầu - đã đồng loạt khoác lên mình áo đỏ sao vàng, hát Quốc ca và cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và bền vững.

Đây là hoạt động hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước,” với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới,” do báo Nhân Dân và Bộ Công An phối hợp tổ chức, nhân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Là doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam, lãnh đạo Samsung cho hay tự hào khi đội ngũ nhân viên Việt Nam vừa là lực lượng lao động tạo ra những thiết bị công nghệ cao hiện đại “made in Vietnam,” vừa là những trái tim sẵn sàng hòa chung nhịp đập cùng đất nước.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi bước chân của nhân viên Samsung sẽ hòa vào 1 tỷ bước chân của Việt Nam trong chiến dịch đầy ý nghĩa này để tạo nên sức mạnh, niềm tin và khát vọng, cùng đất nước Việt Nam tiến bước,” ông Na Ki Hong – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết.

Hoạt động này cũng đồng điệu với các chương trình của Samsung đang triển khai nhằm khuyến khích rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu phát thải carbon. Bởi vậy, việc tham gia chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động thể thao hay một sự kiện cộng đồng, mà là hành trình giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần Việt Nam.

Samsung đã xây dựng nhà máy sản xuất TV đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995. Sau đó, vào năm 2008, hãng tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh. Đến nay, sự hiện diện của Samsung tại Việt Nam bao gồm 6 nhà máy, 1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và 1 pháp nhân bán hàng. Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến 23,2 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu năm 2024 của Samsung đạt 54,4 tỷ USD.

Trong suốt 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Samsung đã và đang không ngừng nỗ lực trong các hoạt động vì cộng đồng, hướng tới trở thành doanh nghiệp nhận được nhiều sự yêu mến của người dân Việt Nam. Việc tích cực tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” là minh chứng sống động cho tinh thần đó.

Hàng triệu người tham gia chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước' Ban Tổ chức đã ghi nhận có hơn 1 triệu người tham gia đi bộ 'Cùng Việt Nam tiến bước' tại Thủ đô Hà nội và 33 tỉnh thành phố, 3.121 xã, phường, đặc khu.

