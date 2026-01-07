Đà Nẵng chọn khâu khó nhất để xử lý quyết liệt ngay từ đầu năm

Giải phóng mặt bằng để thi công công trình thường xuyên là khâu vướng mắc kéo dài. Thực tế cho thấy, nhiều công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh nhưng chậm đưa vào sử dụng vì thiếu mặt bằng thi công.

Vì vậy áp dụng tối đa các quy định của Nhà nước trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những phần việc khó nhất, được thành phố Đà Nẵng chọn làm khâu bứt phá ngay từ đầu năm.

Công trình chậm vì thiếu mặt bằng

Công trình nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng là một trong những công trình chậm hoàn thành vì thiếu mặt bằng thi công.

Với tổng đầu tư trên 420 tỷ đồng, dự án được xây dựng trên vùng diện tích rộng 140 ha; trong đó có 52 ha mặt nước được kỳ vọng sẽ đưa công trình vào sử dụng trong tháng 9/2025, tức là trước khi mùa mưa bão năm 2025 bắt đầu.

Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa cung cấp chỗ neo đậu an toàn cho 1.200 tàu thuyền các loại; trong đó có hơn 500 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, phần còn lại là tàu cá của ngư dân các tỉnh trong khu vực.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến giữa năm 2025, công trình mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang đã xây dựng cơ bản hoàn thành các tuyến kè chống sạt lở, gia cố và lắp đặt các ụ neo đậu tàu thuyền, hệ thống đường giao thông nội vùng, công trình thoát nước, thiết bị chống va đập và tiến hành nạo vét luồng và khu nước neo đậu tàu, đảm bảo cho khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa có khả năng tiếp nhận tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn.

Tuy nhiên do thiếu mặt bằng để chứa lượng bùn đất được nạo vét từ vùng diện tích khu neo đậu và luồng chạy tàu, khiến việc thi công nạo vét bị ngưng trệ kéo dài. Vì vậy đến hết mùa mưa bão năm 2025, công trình mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa vẫn chưa thể tiếp nhận được tàu thuyền vào neo đậu.

Ông Lê Viết Quang, người dân địa phương chia sẻ, khu neo đậu tàu thuyền An Hòa được nâng cấp mở rộng rất là thuận lợi cho bà con ngư dân trong việc đưa tàu vào tránh trú bão an toàn, không lo tàu bị chìm do sóng làm kín nước và do va đập giữa các phương tiện với nhau, bà con rất mừng.

Kỳ vọng như vậy, nhưng trong mùa mưa bão năm 2025 vừa qua, bà con ngư dân phải đưa phương tiện tàu thuyền của mình đi tránh trú bão ở khắp nơi. Rất may là các trận bão cuối năm 2025 đã suy yếu khi vào đất liền hoặc chuyển hướng, không vào đất liền thành phố Đà Nẵng và khu neo đậu tàu thuyền An Hòa.

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Chỉ huy thi công trên công trình nạo vét luồng lạch và vùng nước khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, Kỹ sư Mai Đình Thông cho biết, sau nhiều nỗ lực của các bên có liên quan và chính quyền địa phương, giải phóng mặt bằng làm bãi chứa vật chất nạo vét với tổng diện tích trên 81 ha đã đạt kết quả ấn tượng.

Theo đó, chính quyền địa phương cam kết sẽ bàn giao mặt bằng bãi chứa chất thải số 1 trong tháng 1/2026. Trước đó, mặt bằng bãi chứa số 2 đã bàn giao cho đơn vị thi công và đã được đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành.

Mặt bằng bãi chứa số 3 đang được thi công và có nơi xử lý 275.000 m3 chất thải nạo vét. “Với sự cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng của chính quyền địa phương trong tháng 1/2026, chúng tôi đang tập trung tối đa phương tiện, thiết bị và nhân lực để thi công hoàn thành hạng mục nạo vét công trình vào tháng 4/2026 để đưa dự án vào hoạt động”, kỹ sư Mai Đình Thông nêu quyết tâm.

Ngày 1/1/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã thăm, chúc Tết, tặng quà, động viên các lực lượng thi công trên công trình trọng điểm gồm Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn vượt sông Thu Bồn, Dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Đây là những công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối vùng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố cần được làm tốt bồi thường giải phóng mặt bằng thi công để đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng Trần Văn Thường cho biết, Dự án cầu Văn Ly có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện đạt khoảng 55% giá trị. Trong thời gian dài, việc thi công cầu Văn Ly không như kế hoạch là do vướng mặt bằng.

Tuy nhiên sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc tích cực của các ngành có liên quan và chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng trên công trình đã từng bước được tháo gỡ để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Nhờ vậy đến đầu năm 2026, hạng mục chính là cầu vượt sông Thu Bồn đã hoàn thành.

Hiện các đơn vị đang triển khai thi công đồng thời 3 cầu cạn đảm bảo tiến độ đề ra. Riêng hạng mục đắp đất nền đường dẫn, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc ở một số hộ trong vùng dự án, nhất là đoạn qua xã Đại Lộc và Điện Bàn Tây.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với Trung trâm phát triển quỹ đất, chính quyền các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế còn tồn tại để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng Trần Văn Thường cho biết thêm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Năng chỉ đạo, bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ là khâu then chốt để triển khai thi công công trình. Vì vậy đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân phải đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới có điều kiện sinh hoạt, sản xuất, bằng hoặc tốt so với nơi ở cũ. Việc bồi thường cho người dân phải đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

“Người dân đồng tình ủng hộ thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi, tiến độ thi công các công trình theo đó sẽ đảm bảo và công trình được xây dựng mới thật sự có ý nghĩa. Như vậy không những việc thi công, đưa công trình vào sử dụng kịp thời, phát huy hiệu quả mà còn góp phần tích cực trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm”, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu./.

Kiểm tra giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt.

Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.