Bắc Ninh - thương hiệu thể thao thành tích cao trên đấu trường quốc tế

Năm 2025, các vận động viên quê hương Quan họ khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới đã đem về nhiều tấm huy chương danh giá. Sự tỏa sáng này đã góp phần khẳng định thương hiệu “Thể thao Bắc Ninh” ở sân chơi trong nước và quốc tế.

Tỏa sáng thể thao thành tích cao

Có lẽ dấu ấn nổi bật nhất của thể thao Bắc Ninh trong năm 2025 chính là bảng vàng thành tích mà các vận động viên quê hương Quan họ đã góp phần làm rạng danh nước nhà tại SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vừa qua.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Bắc cho biết đóng góp 15 vận động viên vào đội tuyển quốc gia, thi đấu ở 12 môn thể thao trọng điểm tại SEA Games 33 và giành được 15 huy chương các loại, trong đó có 7 huy chương Vàng, là thành tích xuất sắc của các vận động viên Bắc Ninh. Thành tích này góp phần quan trọng vào thành tích chung, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Tiêu biểu, vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương Vàng môn điền kinh ở cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật; vận động viên Nguyễn Thị Thu Thủy giành 1 huy chương Vàng môn Wushu, hạng 60kg nữ nội dung Sanda; vận động viên Phạm Tiến Sản giành 1 huy chương Vàng môn Triathon (3 môn phối hợp), nội dung đồng đội nam Duathlon; vận động viên Đỗ Ngọc Linh giành 1 huy chương Vàng vật tự do nữ hạng 50kg...

Cùng với đó, còn có nhiều vận động viên giành nhiều huy chương Bạc, huy chương Đồng ở các môn Boxing, Judo, Kickboxing, Jujitsu, Cờ ASEAN, Kayak.

Trong niềm vui của những ngày đầu năm mới, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ niềm tự hào về 3 tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Oanh cho hay được phát hiện và bồi dưỡng từ những phong trào thể dục thể thao trường học, tham gia thi đấu các giải từ cấp cơ sở và được tuyển chọn đào tạo năng khiếu thể thao của tỉnh là cơ duyên đưa Oanh đến với thể thao thành tích cao.

15 năm gắn bó với thể thao thành tích cao, trải qua những khó khăn và thách thức, có những thời điểm tưởng chừng bản thân đã không còn cơ hội với bộ môn Điền kinh, nhưng Oanh vẫn nung nấu, khát khao được tập luyện, thi đấu và tiếp tục vương lên.

SEA Games 33 cũng là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp, Oanh giành được 3 huy chương Vàng nâng tổng số huy chương giành được trong các kỳ SEA Games là 15 huy chương Vàng. Hiện Oanh là vận động viên của Việt Nam giành được nhiều huy chương Vàng nhất qua ở sân chơi này.

Nguyễn Thị Thu Thủy (áo xanh) thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Còn với võ sỹ Wushu Nguyễn Thị Thu Thủy - người giành chiến thắng tuyệt đối trước võ sỹ Myanmar trong trận Chung kết nội dung tán thủ hạng 60kg nữ thì “xúc động nhất là giây phút đứng trên bục nhận huy chương Vàng được chứng kiến Quốc ca Việt Nam vang lên và hình ảnh Quốc kỳ ở vị trí cao nhất."

Năm 2026, đấu trường quốc tế lớn nhất mà Thủy hướng tới là Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) diễn ra tại Nhật Bản. Nữ võ sỹ này đang nung nấu mong muốn đổi màu tấm huy chương Đồng mà cô giành được tại ASIAD 19, mục tiêu Thủy đề ra là chinh phục ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, Thủy sẽ tham dự Cúp Tán thủ thế giới (World Sanda Cup) với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương Vàng của mình.

Đầu tư trọng tâm, trọng điểm và tầm nhìn dài hạn

Năm 2025, các vận động viên Bắc Ninh tham gia thi đấu giành được 1.506 huy chương quốc gia các loại, trong đó có 403 huy chương Vàng. Trên đấu trường quốc tế, thể thao Bắc Ninh gặt hái tổng số 93 huy chương ở các đại hội, Giải vô địch Thế giới, châu Á và khu vực Đông Nam Á, trong số này có 35 huy chương Vàng.

Tỏa sáng tại sân chơi này, ngoài Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Tiến Sản, Đỗ Ngọc Linh còn là những vận động viên mũi nhọn khác của Bắc Ninh như Nguyễn Duy Tuyến - người giành huy chương Vàng tại Giải Pencak Silat vô địch châu Á và SEA Games 33; Phùng Mạnh Tú đem về tấm huy chương Vàng Giải Vô địch đá cầu châu Á; Lương Như Quỳnh, võ sĩ giành huy chương Vàng Giải Judo Vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 hạng 78 kg nữ...

Ngoài ra, Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh (Bắc Ninh FC) đã giành quyền thăng hạng lên chơi ở Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia và vào vòng Tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026. Đội bóng chuyền nữ IMP-Bắc Ninh cũng ngày càng trưởng thành, luôn xếp ở những vị trí dẫn đầu tại Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia.Sự tỏa sáng của các vận động viên Bắc Ninh cho thấy hướng đi đúng đắn với chiến lược đầu tư thể thao có trọng tâm, trọng điểm, tầm nhìn dài hạn và cách làm bài bản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết nhằm hướng tới các đấu trường quốc gia và quốc tế, tỉnh chú trọng phát triển phong trào thể thao làm nền tảng, đồng thời tập trung đầu tư chiều sâu đối với những bộ môn mũi nhọn, có tiềm năng thành tích cao. Công tác đào tạo, huấn luyện được tổ chức theo 4 tuyến gồm đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cơ sở (xã, phường), qua đó sàng lọc, phát hiện vận động viên triển vọng để tập trung đầu tư, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững.

Song song với đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao, Bắc Ninh cũng phát triển các môn thể thao truyền thống, mở rộng phong trào quần chúng để tăng tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, Bắc Ninh sẽ tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao tại địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên, đồng thời chú trọng các chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao, thu hút nhân tài trong lĩnh vực giáo dục và thể thao...

UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, khen thưởng các vận động viên, nghệ sỹ trẻ đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 và các Cuộc thi Âm nhạc quốc tế. (Ảnh: Đồng Thúy/ TTXVN)

Để thêm nguồn lực cho thể thao, Bắc Ninh đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, quỹ tài năng và đối tác quốc tế đầu tư cho các hoạt động thể thao, hỗ trợ chi phí tập huấn, dinh dưỡng, phục hồi và thi đấu quốc tế. Đồng thời, ứng dụng các thành tựu công nghệ, đặc biệt là AI vào công tác tuyển chọn, huấn luyện; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hình thành các trung tâm tập luyện, thi đấu thể thao quy mô lớn.

Tại buổi gặp mặt và khen thưởng các vận động viên xuất sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức cuối tháng 12/2025, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng tiếp tục quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của vận động viên; kịp thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển tài năng. Các vận động viên không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.../.

