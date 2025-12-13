SEA Games 33: Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 29 cho thể thao Việt Nam

Điền kinh tiếp tục mang về niềm vui lớn cho đoàn Thể thao Việt Nam khi huy chương vàng thứ 29 của đại hội đến từ đường chạy 5.000m nữ, nơi hai “chân chạy” Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết tạo nên màn trình diễn áp đảo tuyệt đối.

Ở nội dung đòi hỏi sức bền và bản lĩnh chiến thuật này, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 16 phút 27 giây 13, trong khi Lê Thị Tuyết bền bỉ bám đuổi để cán đích thứ hai với 16 phút 34 giây 06, qua đó mang về cú đúp huy chương vàng-huy chương bạc cho điền kinh Việt Nam.

Cuộc đua trở nên hấp dẫn khi sau hơn 3km, Lê Thị Tuyết là người liên tục dẫn đầu đoàn đông. Tuy nhiên, ở vòng chạy cuối cùng, Nguyễn Thị Oanh tung cú bứt tốc quen thuộc, nhanh chóng vượt lên và băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Chiến thắng này cũng giúp Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13, tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng đường chạy” của Điền kinh Việt Nam. Đáng chú ý, đây đã là kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp Việt Nam giành trọn bộ huy chương vàng-huy chương bạc ở nội dung 5.000m nữ.

Nguyễn Thị Oanh (trái) và Lê Thị Tuyết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ở các nội dung khác của môn điền kinh, Vũ Thị Ngọc Hà cũng góp thêm niềm vui khi giành huy chương đồng ở nội dung Nhảy ba bước nữ.

Trong khi đó, tại “đường đua xanh," đội tuyển Bơi Việt Nam tiếp tục có thêm huy chương. Ở nội dung 200m tự do nam, Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu ấn tượng, cán đích thứ hai với thời gian 1 phút 47 giây 70 để giành huy chương bạc.

Đồng đội của anh là Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ tư với thành tích 1 phút 50 giây 68, lỡ hẹn với bục huy chương. Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền cũng mang về huy chương đồng ở nội dung 100m ếch.

Ở môn Cử tạ, đô cử trẻ K’Dương tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn khi giành huy chương đồng hạng dưới 60kg nam. vận động viên 19 tuổi đạt mức tạ 125kg cử giật và 164kg cử đẩy, đạt tổng cử 289kg, xếp thứ ba chung cuộc.

Huy chương vàng ở hạng cân này thuộc về đô cử Thái Lan với tổng cử 304kg, trong khi vận động viên Indonesia giành huy chương bạc với 295kg./.

