SEA Games 33: Áp lực tâm lý khiến Phí Thanh Thảo và Lê Mộng Tuyền bỏ lỡ HCV

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bangkok, áp lực tâm lý và một chút xao nhãng khiến 2 xạ thủ Lê Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo thi đấu không thành công ở nội dung 10 mét súng trường hơi cá nhân nữ.

Phí Thanh Thảo là người đứng thứ hai ở vòng loại với 627,6 điểm, xếp sau Vận động viên người Indonesia Karini, dù có cùng điểm số nhưng kém chỉ số phụ. Trong khi Lê Thị Mộng Tuyền đứng 6 với 624,6 điểm và trở thành một trong 8 xạ thủ có mặt ở chung kết.

Ở nội dung 10 mét súng trường hơi nữ, Phí Thanh Thảo là niềm hy vọng lớn của Bắn súng Việt Nam khi cô vừa giành chức vô địch tại giải tiền SEA Games tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 vừa qua với 250,1 điểm. Thành tích này cũng được công nhận là kỷ lục mới của Đông Nam Á.

Ở lượt bắn thứ 12, Phí Thanh Thảo và Lê Mộng Tuyền, với những lượt bắn chính xác của mình để vượt lên dẫn đầu và so kè điểm số với hai xạ thủ của Indonesia là Karini và Mubarokah, đây cũng là những đối thủ chính của Thảo và Tuyền ở chung kết. Đáng tiếc là áp lực tâm lý đã khiến Phí Thanh Thảo đánh mất sự tập trung và cô phải dừng cuộc thi ở lượt bắn thứ 20.

“Khi bước vào chung kết tôi rất hồi hộp và lo lắng. Đây là tâm lý chung vì ai cũng muốn giành huy chương vàng về cho đất nước. Nhưng vì không giữ được phong độ nên thành tích của tôi ở chung kết không ổn định. Nhưng tôi vẫn còn những nội dung khác để thi đấu và sẽ cố gắng để có thành tích tốt nhất. Thành tích chung của phần thi chung kết về thang điểm chỉ là trung bình thôi. Nhưng vì tôi gặp áp lực cá nhân ở từng viên một, như tất cả đều thấy, sự chênh lệch điểm số giữa các Vận động viên là rất nhỏ, chỉ 0,1 đến 0,2 điểm, nên áp lực dồn lên từng viên bắn là cực lớn. Thang điểm như vậy là tương đối thấp, có thể vì các Vận động viên đều tâm lý nhưng mình bị nhiều hơn một chút,” Phí Thanh Thảo lý giải nguyên nhân khiến cô không thi đấu thành công.

Trong khi đó, sau khi đứng đầu ở loạt bắn thứ 20, Mộng Tuyền đánh mất sự tập trung và bắt đầu sa sút vì những yếu tố ngoài chuyên môn. Kết thúc lượt bắn của mình, Mộng Tuyền chấp nhận giành huy chương Đồng. Giành huy chương Vàng ở nội dung 10 mét súng trường hơi nữ là Mubarokah và người đồng hương của cô là Karini giành huy chương Đồng.

Lê Mộng Tuyền cho biết cô bỏ lỡ cơ hội giành huy chương Vàng vì đã không tập trung: “Ở những lượt bắn đầu tiên, tôi cảm thấy rất tự tin và thực hiện các lượt bắn tốt. Nhưng ở các lượt bắn cuối, tôi bắt đầu bị xao nhãng vì nghĩ đến điểm số. Tôi đã không tập trung vào kĩ thuật và bài bắn của mình nên dẫn đến kết quả không được như ý muốn.”

Cũng ở nội dung đồng đội 10 mét súng trường hơi nữ, đội tuyển Việt Nam giành huy chương Bạc với 1821,7 điểm, xếp sau Indonesia, đội giành huy chương Vàng với 1875,1 điểm và Singapore giành huy chương Đồng với 1829,1 điểm./.

