"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick HCV tại SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành thêm huy chương Vàng cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 trong chiều 16/12.

"Nữ hoàng điền kinh" Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng khi cán đích đầu tiên nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13,74 giây.

Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hat-trick huy chương Vàng tại SEA Games 33, đồng thời nâng số huy chương Vàng mà cô có được trong các kỳ đại hội lên con số 15.

Trước đó, Nguyễn Thị Oanh cũng đã xuất sắc giành được huy chương Vàng ở nội dung 5.000m và 10.000m tại giải đấu năm nay.

Trên đường chạy 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh vô đối trước các đối thủ khi về nhất với thời gian 16 phút 27 giây 13.

Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục 5 lần liên tiếp đứng vị trị cao nhất ở nội dung này tại các kỳ SEA Games.

Còn ở nội dung 10.000m, cô cũng đã không phụ sự mong đợi của người hâm mộ khi xuất sắc giành huy chương Vàng.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vô đối khi bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thời gian 34 phút 27 giây 93, vượt xa thành tích cũ của cô ở SEA Games 32.

Với thành tích ấn tượng của Nguyễn Thị Oanh, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 43 huy chương Vàng, tiếp tục nằm trong top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33./.

