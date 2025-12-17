Liên tiếp đánh bại chủ nhà, đoàn Việt Nam vượt mốc 50 HCV tại SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam đã ngày thi đấu chính thức thứ 8 SEA Games 33 ấn tượng khi liên tiếp giành được thêm 4 tấm huy chương Vàng đến từ các môn Đua thuyền, Bắn súng và Pencak silat.

Tay chèo trẻ Hồ Thị Duy thi đấu xuất sắc để giành huy chương Vàng ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, cán đích đầu tiên với thời gian 9 phút 08 giây 053.

Đôi Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú tiếp tục mang huy chương Vàng sau khi giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ.

Tiếp đó, Bắn súng cũng đón tin vui khi các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang đã xuất sắc giành huy chương Vàng súng ngắn 25m nữ.

Các nữ xạ thủ Việt Nam đã kết thúc bài thi với tổng điểm 1.746-63x, xếp trên hai đội Indonesia (1716-42x) và Thái Lan (1709-42x).

Tấm huy chương Vàng thứ tư đến từ Pencak silat khi võ sỹ Nguyễn Tấn Sang giành chiến thắng trước võ sỹ chủ nhà Thái Lan ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 80kg.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 51 huy chương Vàng, thu hẹp khoảng cách với Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33./.