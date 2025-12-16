SEA Games 33: Các VĐV Việt Nam được kỳ vọng mang về cơn mưa huy chương

Ngày 16/12 được xem là một trong những ngày thi đấu quan trọng nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt bước vào chung kết.

Từ điền kinh, đua thuyền, thể dục dụng cụ cho tới kickboxing, đấu kiếm hay bowling, các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về “cơn mưa” huy chương, qua đó cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Tâm điểm của ngày thi đấu vẫn là điền kinh, khi môn thể thao chủ lực tiếp tục bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Thể thao Việt Nam có cơ hội lớn ở nhiều nội dung được xem là “mỏ vàng," gồm 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nhảy xa nữ, nhảy cao nữ và tiếp sức 4x400m nữ.

Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan hay các tổ tiếp sức nữ đang được kỳ vọng sẽ khép lại hành trình điền kinh bằng những tấm huy chương vàng giá trị.

Bên cạnh đó, đua thuyền cũng bước vào loạt chung kết dày đặc, nơi các tay chèo nữ Việt Nam được đánh giá rất cao. Những nội dung thuyền đôi nữ, thuyền 4 nữ hay thuyền đơn nam đều mở ra cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, hứa hẹn tiếp tục đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đoàn.

Không chỉ có điền kinh và đua thuyền, ngày thi đấu 16/12 còn chứng kiến các trận chung kết quan trọng ở nhiều môn khác như thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bowling, cử tạ, kickboxing, cùng các trận bán kết ở boxing, muay, pencak silat. Đây đều là những môn mà Thể thao Việt Nam có truyền thống và chiều sâu lực lượng, đủ khả năng tạo đột phá về huy chương.

Ở các môn thi đấu tập thể, người hâm mộ đặc biệt chú ý tới đội tuyển futsal. Futsal nam Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia lúc 16h00 trong khuôn khổ vòng bảng, trong khi futsal nữ chạm trán Philippines ở trận bán kết lúc 16h30. Những trận đấu này được dự báo đầy căng thẳng và có ý nghĩa quan trọng cho hành trình chinh phục huy chương.

Theo giới chuyên môn, trong ngày thi đấu 16/12, đoàn Việt Nam có khả năng giành từ 5-10 huy chương vàng, tập trung chủ yếu ở các nội dung của điền kinh, đua thuyền, đấu kiếm và kickboxing.

Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến hết ngày 15/12, Việt Nam đang tạm xếp thứ ba toàn đoàn với 40 huy chương vàng, đứng sau Thái Lan và Indonesia, đồng thời chịu áp lực bám đuổi từ Singapore. So với chỉ tiêu đề ra từ 90-110 huy chương vàng, thành tích hiện tại mới đạt chưa đến 50%./.

