Thể thao

Xem trực tiếp đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 16/12

Các vận động viên Điền kinh, Đua thuyền, Thể dục dụng cụ, Đấu kiếm hay Bowling được kỳ vọng sẽ mang về “cơn mưa” huy chương về cho Việt Nam trong ngày 16/12 tại SEA Games 33.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang đến hy vọng giành HCV cho Việt Nam trong ngày hôm nay. (Ảnh: TTXVN phát)
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang đến hy vọng giành HCV cho Việt Nam trong ngày hôm nay. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/12, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại SEA Games 33 với nhiều hy vọng khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt bước vào chung kết.

Từ Điền kinh, Đua thuyền, Thể dục dụng cụ cho tới Kickboxing, Đấu kiếm hay Bowling, các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về “cơn mưa” huy chương.

Điền kinh sẽ bước vào ngày cạnh tranh cuối cùng tại SEA Games 33, tranh 10 bộ huy chương. Điền kinh Việt Nam có cơ hội lớn ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nhảy xa nữ, nhảy cao nữ và tiếp sức 4x400m nữ.

[Xem trực tiếp đoàn Việt Nam thi đấu SEA Games 33 ngày 16/12]

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan hay các tổ tiếp sức nữ đang được kỳ vọng sẽ khép lại hành trình điền kinh bằng những tấm huy chương Vàng.

Ngày thi đấu 16/12 còn chứng kiến các trận chung kết quan trọng ở nhiều môn khác như Đua thuyền, Thể dục dụng cụ, Đấu kiếm, Bowling, Cử tạ, Kickboxing, Muay, Pencak silat./.

(Vietnam+)
#SEA Games 33 #Đoàn thể thao Việt Nam #Huy chương Vàng #Nguyễn Thị Oanh #Quách Thị Lan
Theo dõi VietnamPlus

SEA GAMES 33

Tin liên quan

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33

Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại SEA Games 33, đứng đầu bảng xếp hạng cùng Thái Lan trong kỳ đại hội thể thao khu vực.

Tin cùng chuyên mục