Xem trực tiếp đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 16/12

Ngày 16/12, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại SEA Games 33 với nhiều hy vọng khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt bước vào chung kết.

Từ Điền kinh, Đua thuyền, Thể dục dụng cụ cho tới Kickboxing, Đấu kiếm hay Bowling, các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về “cơn mưa” huy chương.

Điền kinh sẽ bước vào ngày cạnh tranh cuối cùng tại SEA Games 33, tranh 10 bộ huy chương. Điền kinh Việt Nam có cơ hội lớn ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nhảy xa nữ, nhảy cao nữ và tiếp sức 4x400m nữ.

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan hay các tổ tiếp sức nữ đang được kỳ vọng sẽ khép lại hành trình điền kinh bằng những tấm huy chương Vàng.

Ngày thi đấu 16/12 còn chứng kiến các trận chung kết quan trọng ở nhiều môn khác như Đua thuyền, Thể dục dụng cụ, Đấu kiếm, Bowling, Cử tạ, Kickboxing, Muay, Pencak silat./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 16/12 Đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 40 huy chương Vàng, 47 huy chương Bạc và 80 huy chương Đồng; nhưng đang bị Thái Lan và Indonesia bỏ xa.