SEA Games 33 ngày 16/12: Điền kinh Việt Nam bứt tốc, giành "cú poker vàng"

Đội tuyển Điền kinh có ngày thi đấu thăng hoa khi liên tiếp mang về 4 huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ngày 16/12.

Nguyễn Thị Oanh là người "mở hàng" cho Điền kinh Việt Nam trong ngày hôm nay khi cán đích đầu tiên nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13,74 giây.

Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hat-trick huy chương Vàng tại SEA Games 33, đồng thời nâng số huy chương Vàng mà cô có được trong các kỳ đại hội lên con số 15.

Tiếp bước "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh, vận động viên Bùi Thị Kim Anh cũng đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành huy chương Vàng nội dung nhảy cao với thành tích 1m86.

Ngay sau đó, các cô gái của Điền kinh Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở nội dung nhảy xa và 4x400m tiếp sức nữ.

Ở nội dung nhảy xa, Trần Thị Loan thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng với thành tích 6,53m.

Còn trên đường chạy, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã tạo nên sự kết nối hoàn hảo để mang về tấm huy chương Vàng nội dung 4x400m nữ.

"Bộ tứ" của Điền kinh Việt Nam về nhất với thời gian 3 phút 32 giây 59, bỏ xa hai đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Philippines.

Ngoài 4 tấm huy chương Vàng, đội tuyển Điền kinh còn mang về 3 huy chương bạc ở các nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, 7 môn phối hợp) và 4x400m nam.

Thành tích ấn tượng của Điền kinh Việt Nam giúp đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 48 huy chương Vàng tại SEA Games 33./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 chiều 16/12: Việt Nam liên tiếp giành HCV Việt Nam liên tiếp giành 6 HCV trong ngày 16/12 để nâng thành tích lên thành 46 huy chương Vàng, 50 huy chương Bạc và 73 huy chương Đồng, đứng thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.