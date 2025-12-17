Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 17/12

Khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 7, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 8 huy chương Vàng tại SEA Games 33.

8 tấm huy chương Vàng đến từ các môn Đua thuyền, Kickboxing, Thể thao điện tử và Điền kinh.

Đáng chú ý, đội tuyển Điền kinh đã có màn "bứt tốc" ấn tượng trong ngày thi đấu cuối cùng bằng việc giành 4 huy chương Vàng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục góp mặt trong top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 48 huy chương Vàng, 55 huy chương Bạc và 79 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục đứng đầu với 160 huy chương Vàng, 100 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ 2 với 62 huy chương Vàng, 72 huy chương Bạc và 72 huy chương Đồng.

Singapore xếp thứ tư với 37 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 48 huy chương Đồng, tạm bỏ xa hai đoàn xếp sau là Malaysia và Philippines.

Các vị trí từ thứ 7 đến 10 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt là các đoàn Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste./.

