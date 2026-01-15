Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 13

Sáng 15/1, Lễ tiễn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường tham dự ASEAN Para Games lần thứ 13 đã diễn ra tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

ASEAN Para Games lần thứ 13 tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 15-27/1/2026. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam gồm 185 thành viên, trong đó có 140 vận động viên, xuất phát theo hai hướng từ Hà Nội (bao gồm nhóm tập huấn tại Đà Nẵng) và Thành phố Hồ Chí Minh sang Thái Lan.

Tại Đại hội lần này, đoàn Việt Nam tham gia thi đấu 11 môn thể thao gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt xe lăn và Đấu kiếm xe lăn.

Đoàn đặt mục tiêu giành từ 40-50 huy chương Vàng, phấn đấu xếp trong nhóm 4-5 quốc gia dẫn đầu. Theo kế hoạch của Ban tổ chức Đại hội, các đội tuyển được bố trí lưu trú tại nhiều khách sạn khác nhau để thuận tiện di chuyển và thi đấu.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Hoàng Yến, Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 cho biết: Hiện nay, các huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tranh tài với ý chí và quyết tâm cao nhất, vượt qua khó khăn, thách thức hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tuy nhiên chung ta cũng phải vuwotj qua khó khăn khi Ban tổ chức đã cắt giảm một số nội dung thế mạnh của Việt Nam như các nội dung cờ chớp của môn Cờ vua và không trao huy chương nội dung tổng cử của môn Cử tạ.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trước thềm Đại hội, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ khẳng định: Đoàn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Các thành viên đoàn sẽ luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn (Bơi lội) chia sẻ: Mặc dù đội bơi gặp một số khó khăn về nhân sự và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các nước trong khu vực, nhưng Ban huấn luyện vẫn thường xuyên quan tâm, động viên và tập trung củng cố thể lực, ổn định tâm lý giúp vận động viên tự tin bước vào tranh tài tại Đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội, công tác chuyên môn được chủ động triển khai từ sớm tại các địa phương, đặc biệt là các môn mũi nhọn như: Điền kinh, Bơi, Cử tạ và Cầu lông... Bên cạnh đó, công tác chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và phòng, chống chấn thương được đặc biệt quan tâm, góp phần bảo đảm thể trạng tốt nhất cho vận động viên trước ngày lên đường.

Song song với huấn luyện thể lực, kỹ thuật, yếu tố tâm lý thi đấu cũng rất được quan tâm. Các huấn luyện viên chú trọng rèn luyện bản lĩnh, giúp vận động viên thích nghi với áp lực thi đấu quốc tế, từ đó phát huy tối đa năng lực trong những thời điểm quyết định.

Theo vận động viên Trần Bích Thủy (Cờ vua), các vận động viên đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lên đường tham dự ASEAN Para Games 13 và ý thức rõ trách nhiệm khi khoác trên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Toàn đoàn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình để không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo, người hâm mộ và cộng đồng người khuyết tật cả nước.

ASEAN Para Games 13 sẽ khai mạc ngày 20/1 và bế mạc ngày 26/1. Theo thông tin từ Ủy ban Paralympic Việt Nam, vận động viên cử tạ Lê Văn Công sẽ là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Lễ khai mạc Đại hội./.

