Quốc hội Singapore bãi nhiệm lãnh đạo phe đối lập bị kết tội khai man

Ngày 14/1, Quốc hội Singapore đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Pritam Singh, người đứng đầu đảng Công nhân (WCP), khỏi chức vụ lãnh đạo phe đối lập sau khi ông bị kết tội khai man trước các nhà lập pháp.

Kiến nghị do lãnh đạo Hạ viện, ông Indranee Rajah thuộc đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, tuyên bố ông Singh không phù hợp để tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo phe đối lập do hành vi "không đáng kính và không đúng mực." Quyết định này của Quốc hội cần được Thủ tướng Lawrence Wong xác nhận mới có hiệu lực.

Trước đó, một tòa án Singapore đã tuyên ông Singh phạm tội khai man trước ủy ban Quốc hội vào năm 2021 về một thành viên cùng đảng, bà Raeesah Khan, sau khi bà Khan thừa nhận nói dối trong một bài phát biểu tại Quốc hội. Ông Singh sau đó đã đưa đơn kháng cáo song đã bị tòa án bác bỏ vào tháng 12/2025.

Ông Singh, 49 tuổi, là lãnh đạo phe đối lập chính thức đầu tiên của Singapore kể từ khi quốc đảo này giành độc lập vào năm 1965. Ông được bổ nhiệm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2020, khi đảng của ông giành được thêm 5 ghế trong Quốc hội, nâng tổng số ghế lên 10.

Năm 2025, đảng PAP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ 14 liên tiếp với 87/97 ghế, đảng WCP giành số ghế còn lại và ông Singh được tái bổ nhiệm làm lãnh đạo phe đối lập./.

