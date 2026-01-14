Thúc đẩy việc triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác số trong ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 đang diễn ra tại Hà Nội từ 12-16/1, từ ngày 12 đến 14/1, Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ASEAN Digital Senior Officials’ Meeting - ADGSOM) lần thứ 6 và các Hội nghị liên quan được tổ chức với sự tham dự của Trưởng đoàn và đại diện các cơ quan phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của 11 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác liên quan.

ADGSOM là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực số, có vai trò điều phối, rà soát và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Ministers’ Meeting - ADGMIN), đồng thời theo dõi và thúc đẩy việc triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác số trong khu vực.

Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn đã trao đổi và cập nhật tiến độ triển khai các nội dung hợp tác ưu tiên, tập trung vào việc tăng cường điều phối và hài hòa chính sách số giữa các quốc gia thành viên ASEAN; xây dựng các khuôn khổ, nguyên tắc và hướng dẫn hợp tác khu vực, tham chiếu thông lệ quốc tế; thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia và các nhóm dân cư trong ASEAN; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ mới nổi; tăng cường an toàn, an ninh và khả năng chống chịu của không gian số ASEAN; đồng thời phát triển nguồn nhân lực số và kỹ năng số, đặc biệt cho thanh niên và lực lượng lao động trẻ.

Đáng chú ý, ADGSOM cũng đã tiến hành các phiên họp với các Đối tác Đối thoại của ASEAN trong lĩnh vực số nhằm trao đổi về tình hình hợp tác, rà soát tiến độ triển khai các chương trình, dự án hiện có, đồng thời thảo luận các định hướng và đề xuất hợp tác trong thời gian tới.

Các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp và bảo đảm tính bổ trợ giữa các sáng kiến của ASEAN và các đối tác, hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và phù hợp với các ưu tiên của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra Cuộc họp của các Nhóm công tác chuyên môn (Joint Working Group) và Cuộc họp của Hội đồng các nhà quản lý (Governing Council) nhằm rà soát kết quả triển khai các hoạt động hợp tác kỹ thuật và thảo luận các đề xuất, sáng kiến cho giai đoạn tiếp theo.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc rà soát Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN (ASEAN Digital Masterplan - ADM) 2025, qua đó ghi nhận những bước tiến tích cực trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái số chung của khu vực, đồng thời tạo cơ sở để xây dựng ADM giai đoạn 2026-2030, hướng tới bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và bền vững trong triển khai các sáng kiến số ở cấp khu vực.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất một số nội dung kỹ thuật, văn kiện và khuyến nghị quan trọng để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN xem xét, qua đó góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình ra quyết định ở cấp Bộ trưởng.

Kết quả làm việc và các khuyến nghị của Hội nghị ADGSOM lần thứ 6 sẽ được tổng hợp và trình lên Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 xem xét, quyết định các định hướng và quyết sách nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự số của ASEAN trong giai đoạn tới.

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN hay còn gọi là ADGMIN, là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số, được tổ chức thường niên luân phiên tại các nước thành viên.

Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, xây dựng chính sách và thúc đẩy hợp tác số trong ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và tổ chức quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Trong năm 2026, với trách nhiệm là quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác số của khu vực.

Hội nghị được tổ chức với chủ đề "ASEAN thích ứng: từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ," phản ánh định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, khi khu vực đã đạt được nhiều kết quả trong mở rộng hạ tầng kết nối và đang chuyển sang giai đoạn tập trung khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và phát triển hệ thống thông minh./.

