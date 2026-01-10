Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên chặn chatbot Grok của tỷ phú Elon Musk

Ngày 10/1, Chính phủ Indonesia đã chính thức tạm chặn quyền truy cập vào chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của tỷ phú Elon Musk, căn cứ vào những rủi ro liên quan nội dung khiêu dâm mà AI tạo ra.

Như vậy Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới “cấm cửa” công cụ này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, bà Meutya Hafid nhấn mạnh chính phủ nước này coi việc tạo ra các hình ảnh giả mạo chứa nội dung khiêu dâm mà không có sự đồng thuận của những người liên quan là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người, nhân phẩm và an ninh của công dân trên không gian số.

Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số cũng đã triệu tập các quan chức của mạng xã hội X để thảo luận trực tiếp về vấn đề trên.

Phản hồi về các lo ngại, trong bài đăng trên X, tỷ phú Elon Musk nêu rõ bất kỳ ai sử dụng Grok để tạo nội dung bất hợp pháp sẽ phải chịu hậu quả tương đương với việc đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật thông thường.

Tại Indonesia, các quy định pháp luật về việc chia sẻ nội dung trực tuyến bị coi là khiêu dâm cực kỳ nghiêm ngặt. Việc chặn Grok được xem là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới các tập đoàn công nghệ toàn cầu về việc phải tuân thủ các chuẩn mực văn hóa và pháp lý của nước sở tại.

Động thái cứng rắn của quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh các chính phủ và cơ quan quản lý từ châu Âu đến châu Á đã chỉ trích, thậm chí mở các cuộc điều tra về những nội dung nhạy cảm xuất hiện trên ứng dụng Grok.

Trước đó, vào ngày 8/1, xAI - công ty khởi nghiệp đứng sau Grok - cho biết họ đang hạn chế tính năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh, chỉ dành riêng cho người dùng trả phí nhằm nỗ lực khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Những lỗ hổng này trước đó đã cho phép AI tạo ra các hình ảnh nhạy cảm, bao gồm cả hình ảnh mô tả trẻ em trong trang phục hở hang./.

EU “tuýt còi” chatbot Grok của tỷ phú E.Musk sau bê bối nội dung AI gây phẫn nộ Ủy ban châu Âu đã yêu cầu nền tảng X của tỷ phú Elon Musk lưu giữ toàn bộ dữ liệu và tài liệu nội bộ liên quan đến chatbot Grok vì tạo ra các hình ảnh mang tính khiêu dâm đối với trẻ vị thành niên.