Indonesia ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan “siêu cúm” H3N2 biến thể K

Indonesia vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên có liên quan đến “siêu cúm” tại một bệnh viện ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java.

Trước diễn biến này, các cơ quan y tế Indonesia đang tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

“Siêu cúm” là cách gọi không chính thức của virus cúm A H3N2 biến thể phụ K, một biến thể được đánh giá là có sự tiến hóa đáng kể so với các chủng H3N2 trước đây.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) lần đầu tiên phát hiện biến thể này vào tháng 8/2025 và đến nay virus này được ghi nhận tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Bà Yovita Hartantri, Trưởng nhóm các bệnh truyền nhiễm mới và tái nổi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Hasan Sadikin (Bandung), cho biết bệnh viện này đã điều trị 10 bệnh nhân nhiễm cúm A biến thể K trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11/2025.

Trong số các bệnh nhân có hai trẻ sơ sinh lần lượt 9 tháng và 1 tuổi, một trẻ 11 tuổi và phần lớn còn lại là người trong độ tuổi từ 20 đến 60, cùng hai bệnh nhân trên 60 tuổi.

Các bệnh nhân có triệu chứng khác nhau, trong đó ít nhất ba ca phát triển biến chứng nặng.

Theo bà Yovita, số ca nhiễm cúm A tại Bệnh viện Hasan Sadikin đã tăng nhanh từ tháng 8/2025, đạt đỉnh vào tháng 10 trước khi có xu hướng giảm dần trong tháng 11.

Giới chức y tế Indonesia hiện tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền./.

Bộ Y tế: Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B Bộ Y tế bổ sung 3 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, gồm: Bệnh do virus cúm A (H5N6); Bệnh do virus cúm A (H9N2); Bệnh do virus Nipah.