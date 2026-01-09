Nhiều nước chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Lào

Ngày 8/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong điện mừng, ông Tập Cận Bình khẳng định Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công có ý nghĩa quan trọng mang tính kế thừa và phát triển đối với sự nghiệp của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Lào, nhấn mạnh Trung Quốc và Lào là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa và hiện quan hệ đã bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động đan xen sâu sắc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith tăng cường định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ Trung-Lào, phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý, điều hành đất nước, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước, phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội của mỗi nước, đồng thời đóng góp mới cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cũng đã gửi điện chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Lào.

Ông nhấn mạnh đây là minh chứng cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của Đảng và nhân dân Lào vào năng lực và sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Thongloun Sisoulith nhằm dẫn dắt đất nước phát triển để người dân được hưởng hòa bình bền vững, ổn định và ngày càng thịnh vượng.

Ông Hun Sen tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn xa của đồng chí Thongloun Sisoulith, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ giành được sự ủng hộ và tin cậy hơn nữa từ nhân dân, đồng thời thực hiện thành công các chính sách và quyết định được Đại hội XII thông qua.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước Campuchia-Lào, cũng như giữa hai dân tộc, sẽ ngày càng bền chặt, hướng tới hợp tác lâu dài và ổn định./.

