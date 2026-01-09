Mỹ viện trợ 45 triệu USD để củng cố thỏa thuận Thái Lan-Campuchia

Ngày 9/1, Mỹ đã công bố khoản viện trợ khoảng 45 triệu USD nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đạt được hồi tháng 12/2025.

Trong một tuyên bố, ông Michael DeSombre, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, cho biết Mỹ sẽ cung cấp 20 triệu USD để giúp cả hai nước chống nạn buôn ma túy và các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, Washington cũng sẽ dành 15 triệu USD để hỗ trợ những người bị di dời do cuộc giao tranh gần đây và 10 triệu USD cho việc rà phá bom mìn.

Phát biểu về chuyến thăm Thái Lan và Campuchia để thảo luận về các cách thức tăng cường thỏa thuận ngừng bắn, ông DeSombre khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Campuchia và Thái Lan trong việc thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và mở đường cho việc khôi phục hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho người dân và khu vực.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông DeSombre sẽ gặp các quan chức cấp cao của Thái Lan và Campuchia tại Bangkok và Phnom Penh vào ngày 9 và 10/1 để thảo luận về việc thực hiện các hiệp định hòa bình và những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy lợi ích chung trong một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.

Các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lại bùng phát vào tháng trước, khoảng 5 tháng sau thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Cuối tháng 12/2025, hai nước đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn khác, chấm dứt 20 ngày giao tranh khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải di dời ở cả hai phía./.

