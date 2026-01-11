Thái Lan: Áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh miền Nam

Thế giới

Ngày 11/1, Thái Lan thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn công cộng, bao gồm siết chặt quản lý tại biên giới Thái Lan và Malaysia.

Một cửa khẩu ở Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, Quân đội Thái Lan thông báo đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam nước này, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn công cộng sau một loạt vụ việc an ninh xảy ra trên địa bàn.

Theo thông báo, lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức, theo đó không cho phép người dân ra khỏi nhà trong khung giờ từ 21h tối đến 5h sáng hôm sau. Quân đội Thái Lan cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát, bao gồm siết chặt công tác quản lý tại các chốt kiểm soát biên giới giữa Thái Lan và Malaysia.

Trước đó cùng ngày, quân đội Thái Lan xác nhận nhiều trạm xăng tại các tỉnh biên giới phía Nam của nước này đã bị ảnh hưởng trong các vụ nổ xảy ra sau nửa đêm 10/1, trong đó có 5 trạm xăng tại tỉnh Narathiwat. Các vụ nổ này khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 cảnh sát ở tỉnh Narathiwat.

Theo truyền thông Thái Lan, những kẻ tấn công đã phóng hỏa các cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng và kích nổ bom tự chế tại các trụ bơm nhiên liệu, gây ra các vụ cháy lớn tại hiện trường./.

