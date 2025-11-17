Chính phủ Thái Lan sẵn sàng cho phiên điều trần bất tín nhiệm tại Hạ viện

Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết đã sẵn sàng cho phiên điều trần bất tín nhiệm tại Hạ viện, do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) thúc đẩy.

Tuyên bố của đảng Tự hào Thái Lan khẳng định chính quyền mới chỉ 1 tháng rưỡi của Thủ tướng Anutin đã đạt hiệu quả trong việc giải quyết những khó khăn của đất nước.

Cụ thể, ngày 16/11, người phát ngôn của đảng Bhumjaithai, bà Nan Boonthida Somchai cho biết Thủ tướng Anutin không hề lo ngại vấn đề này. Ông Anutin tin rằng nhiệm kỳ của ông không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho đất nước, trái ngược với những cáo buộc của đảng đối lập.

Theo bà Nan, những nỗ lực ban đầu của ông Anutin, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đã được các doanh nghiệp đón nhận tích cực.

Cũng theo bà Nan, chương trình đồng chi trả "Khon La Khrueng Plus" của Chính phủ Thái Lan đã tạo ra một cú hích kinh tế lớn với nhu cầu mạnh mẽ của công chúng về giai đoạn thứ hai của chương trình này, dự kiến sẽ sớm được triển khai.

Bà khẳng định Thủ tướng Anutin tiếp tục thực hiện các cam kết của mình, vì vậy một cuộc tranh luận bất tín nhiệm ngay lập tức là không cần thiết, mặc dù đảng Pheu Thai vẫn có thể tiếp tục cuộc tranh luận này.

Khi được hỏi về vấn đề thuế quan của Mỹ, một trong những điểm then chốt trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm sắp tới tại Hạ viện, bà Nan cho hay tình hình được cập nhật gần như hàng giờ và kêu gọi đảng Pheu Thai không nên phán đoán dựa trên một báo cáo, đồng thời cho biết thêm rằng sự chậm trễ về múi giờ ảnh hưởng đến việc truyền đạt thông tin.

Trong khi đó, người phát ngôn của đảng Pheu Thai, ông Suksit Srichomkwan cho rằng đảng này đã hoàn toàn sẵn sàng đệ trình một phiên điều trần bất tín nhiệm. Hiện đảng trên đang trong quá trình thu thập thông tin, bằng chứng để chuẩn bị cho phiên điều trần.

Trong khi danh sách các bộ trưởng bị nhắm mục tiêu tại phiên điều trần kể trên đang được hoàn thiện, ông Suksit cho biết Thủ tướng Anutin - với tư cách là nhà lãnh đạo cao nhất, phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Ông cho biết thêm bằng chứng từ đảng Pheu Thai và các đảng đối lập khác cho thấy rõ khả năng quản lý yếu kém của Chính phủ Thái Lan đối với đất nước, từ vấn đề lừa đảo qua tổng đài đến vấn nạn "tiền xám" (hay còn gọi là tiền bẩn)./.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo có thể giải tán Quốc hội sớm hơn dự kiến Sau khi rút khỏi liên minh do đảng Pheu Thai lãnh đạo, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cảnh báo có thể giải tán Quốc hội sớm hơn dự kiến nếu đối thủ chính trị thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm.