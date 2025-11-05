Thủ tướng Thái Lan cảnh báo có thể giải tán Quốc hội sớm hơn dự kiến

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 5/11 đã cảnh báo sẽ giải tán Quốc hội sớm hơn một tháng nếu các đối thủ chính trị thúc đẩy cuộc tranh luận bất tín nhiệm đối với ông.

Thủ tướng Anutin tuyên bố nếu các đối thủ chính trị cố thúc đẩy một cuộc tranh luận bất tín nhiệm trong kỳ họp Quốc hội tiếp theo như một sự trả đũa, ông sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 31/1/2026, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu.

Ông Anutin nói rằng sẽ xem xét cẩn thận thời điểm và động cơ đằng sau bất kỳ cuộc tranh luận bất tín nhiệm nào trước khi quyết định giải tán Quốc hội.

Ông nhấn mạnh nếu cuộc tranh luận chỉ nhằm trả đũa, ông sẽ hành động để ngăn chặn việc chính phủ bị công kích một cách không cần thiết.

Mặc dù ông không nêu đích danh, nhưng nhiều người tin rằng ông đang ám chỉ đến đảng Pheu Thai (đảng Vì nước Thái).

Trước đó, ông Anutin đã rời khỏi liên minh chính phủ do đảng Pheu Thai lãnh đạo sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất. Sau đó, một cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới đã dẫn đến việc ông Anutin được bầu làm Thủ tướng.

Việc ông rời khỏi liên minh xuất phát từ sự bất đồng sau khi đảng Pheu Thai tuyên bố giành lấy chức Bộ trưởng Nội vụ, chức vụ mà ban đầu đã được phân bổ cho đảng Tự hào Thái Lan của ông Anutin khi liên minh được thành lập./.

