Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức lãnh đạo đảng Vì nước Thái

Bà Paetongtarn cho biết quyết định từ chức này để đảng được tự do cải tổ và tái thiết hoàn toàn với một tầm nhìn mới và lòng dũng cảm cho những thay đổi thực sự vì lợi ích của người dân.

Đỗ Sinh
Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 22/10, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) nhằm tạo điều kiện cho việc cải tổ đảng.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, bà Paetongtarn cho biết quyết định từ chức này nhằm khởi động cuộc cải tổ đảng Pheu Thai, như những gì bà đã tuyên bố vào ngày 7/10, với một tầm nhìn mới và lòng dũng cảm cho những thay đổi thực sự vì lợi ích của người dân.

Theo bà, những thay đổi trong đảng Pheu Thai phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Do đó, bà quyết định từ chức lãnh đạo đảng để đảng được tự do cải tổ và tái thiết hoàn toàn.

Mặc dù đã từ chức lãnh đạo đảng, bà Paetongtarn cho biết bà vẫn là một thành viên của đảng Pheu Thai và sẽ cùng với tất cả các thành viên xây dựng một kỷ nguyên mới cho đảng này.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Sorawong Thienthong, cựu Tổng thư ký đảng Pheu Thai, cho biết sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan cách chức Thủ tướng, đã có những kiến nghị giải tán đảng Pheu Thai./.

