Môi trường

Mexico loại bỏ số dầu thô còn sót lại sau vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico

Nhà chức trách Mexico hiện đang điều tra nguyên nhân của vụ tràn dầu, theo ước tính đã gây thiệt hại trải dài 165km bờ biển giữa các bang Veracruz và Tabasco ở miền Nam Mexico.

Văn Khoa
Chính phủ Mexico cho biết đã loại bỏ 128 tấn dầu thô còn sót lại ở Vịnh Mexico. (Nguồn: Reuters)
Ngày 25/3, Chính phủ Mexico cho biết đã loại bỏ 128 tấn dầu thô còn sót lại ở Vịnh Mexico sau sự cố tràn dầu ở khu vực trên được báo cáo lần đầu tiền hồi đầu tháng này.

Trong thông cáo, Chính phủ Mexico nêu rõ hình ảnh về vụ tràn dầu trên được một tổ chức phi chính phủ phổ biến rộng rãi và công khai là sai sự thật và không khớp với những hình ảnh thu được từ vệ tinh.

Hiện nhà chức trách nước này đang sử dụng thuyền và thiết bị bay không người lái để điều tra nguyên nhân của vụ tràn dầu trên.

Bà Sheinbaum đã bác bỏ ý kiến cho rằng Pemex - công ty dầu khí thuộc sở hữu của nhà nước Mexico, phải chịu trách nhiệm về vụ tràn dầu nói trên, cho rằng vụ rò rỉ dầu này là do một công ty tư nhân gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tràn dầu #dầu thô Mexico
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.