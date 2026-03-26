Mexico loại bỏ số dầu thô còn sót lại sau vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico

Ngày 25/3, Chính phủ Mexico cho biết đã loại bỏ 128 tấn dầu thô còn sót lại ở Vịnh Mexico sau sự cố tràn dầu ở khu vực trên được báo cáo lần đầu tiền hồi đầu tháng này.

Nhà chức trách hiện đang điều tra nguyên nhân của vụ tràn dầu, theo ước tính đã gây thiệt hại trải dài 165km bờ biển giữa các bang Veracruz và Tabasco ở miền Nam Mexico.

Trong thông cáo, Chính phủ Mexico nêu rõ hình ảnh về vụ tràn dầu trên được một tổ chức phi chính phủ phổ biến rộng rãi và công khai là sai sự thật và không khớp với những hình ảnh thu được từ vệ tinh.

Hiện nhà chức trách nước này đang sử dụng thuyền và thiết bị bay không người lái để điều tra nguyên nhân của vụ tràn dầu trên.

Bà Sheinbaum đã bác bỏ ý kiến cho rằng Pemex - công ty dầu khí thuộc sở hữu của nhà nước Mexico, phải chịu trách nhiệm về vụ tràn dầu nói trên, cho rằng vụ rò rỉ dầu này là do một công ty tư nhân gây ra./.

